Пройдите онлайн-квест о ВИЧ и толерантности, чтобы проверить свои знания и помочь уменьшить стигму!

Квест „Перезагрузка эмпатии*“ переносит участников в будущее и дает возможность примерить на себя роль учёного, чья задача – перепрограммировать медицинскую нейросеть и сократить стигму, окружающую ВИЧ. Квест позволяет глубоко понять проблемы, связанные с ВИЧ, и подумать о трудностях, с которыми сталкиваются люди с положительным статусом. А ещё проверить свои знания – во время квеста придётся ответить на ряд вопросов о ВИЧ.



Председатель правления Эстонский сети ВИЧ-позитивных (EHPV) Лачин Алиев отмечает, что этот квест подходит для всех, вне зависимости от возраста. „Мы все же очень надеемся, что молодые и активные люди, обратят внимание на него, - говорит он, - важно, чтобы молодые люди, были более открыты к пониманию проблемы и прошли квест, опираясь на своё мироощущение. Наша задача, чтобы стало наконец понятно, что люди с ВИЧ - это, прежде всего, люди“.