Пройдите онлайн-квест о ВИЧ и толерантности, чтобы проверить свои знания и помочь уменьшить стигму!(2)
Несмотря на то, что сейчас не 90-е, ВИЧ-инфекция по-прежнему окутана мифами, страхами и убеждениями. Интерактивный онлайн квест, разработанный Эстонской сетью людей, живущих с ВИЧ (EHPV), поможет найти способ сломить эти предрассудки.
EHPV - это объединение организаций людей, живущих с ВИЧ. Организация оказывает социальную и психологическую поддержку, алиментарную и гуманитарную помощь. Обеспечивает поддержкой в доступе к АРТ и заместительной терапии, предоставляет консультации по медицинскому страхованию для беженцев и тестированию на ВИЧ и ВГС.
Квест „Перезагрузка эмпатии*“ переносит участников в будущее и дает возможность примерить на себя роль учёного, чья задача – перепрограммировать медицинскую нейросеть и сократить стигму, окружающую ВИЧ. Квест позволяет глубоко понять проблемы, связанные с ВИЧ, и подумать о трудностях, с которыми сталкиваются люди с положительным статусом. А ещё проверить свои знания – во время квеста придётся ответить на ряд вопросов о ВИЧ.
Председатель правления Эстонский сети ВИЧ-позитивных (EHPV) Лачин Алиев отмечает, что этот квест подходит для всех, вне зависимости от возраста. „Мы все же очень надеемся, что молодые и активные люди, обратят внимание на него, - говорит он, - важно, чтобы молодые люди, были более открыты к пониманию проблемы и прошли квест, опираясь на своё мироощущение. Наша задача, чтобы стало наконец понятно, что люди с ВИЧ - это, прежде всего, люди“.
Лачина напоминает, что необходимо положить конец стигме и дискриминации, а также очень важно усилить профилактику социально значимых заболеваний, к которым относится ВИЧ. „Многие люди живущие с ВИЧ сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией, что дополнительно вредит их физическому и психическому здоровью и мешает получать необходимую помощь“, - отмечает он. Алиев подчеркивает, что необходимо признать важность применения ориентированного на людей подхода в политике и в жизни. Важно делать упор на права человека, сострадание и практики, основанные на фактических данных. Все вышеперечисленное помогает остановить распространение ВИЧ.
Квест представлен на эстонском, украинском, английском и русском языках и доступен с разных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты на системе Android.
Приглашаем в 20-минутное путешествие в будущее, которое сделает вас частью позитивных изменений в мире!
Чтобы испытать квест, пройдите по ссылке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.