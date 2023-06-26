Брак стал популярным: количество заключенных в 2022 году браков было самым высоким за последние 28 лет

В смешанных браках преобладали эстонско-русские пары, которых в 2022 году было 588. Украинцы вступают в брак чаще с русскими, чем с эстонцами. В 2022 году 138 украинцев вступило в брак с русскими и 106 украинцев — с эстонцами. Среди украинцев, проживающих в Эстонии постоянно, брак заключили 89 человек. Кроме того, 22 эстонки вышли замуж за англичан, 18 — за финнов и 12 — за немцев. 14 мужчин эстонской национальности женилось на белорусках и 9 — на финках.

Около половины браков в прошлом году было заключено между эстонцами (3597). Между лицами русской национальности был заключен 1321 брак.

Если при выборе дня свадьбы важную роль играют дата и время года, то в отношении разводов сезонных тенденций не наблюдается. В среднем в месяц расторгается около 250 браков.

Больше всего браков (45%) заключается в летние месяцы. В 2022 году в июне было зарегистрировано 756 браков, в июле — 1214 и в августе — 1011. Меньше всего регистраций приходится на январь (302). В 2022 году, несмотря на популярность летних месяцев, больше всего браков, а именно целых 203, было заключено в магическую дату февраля — 22.02.2022. В этот день брак заключили более трети (37%) поженившихся в феврале пар.

В начале 1990 годов количество браков за год хоть и превысило отметку в 10 000, однако столько браков, как в 2022 году, в Эстонии не заключалось уже с 1994 года. Однако в отличие от начала 1990-х годов, когда высоким было и количество разводов, в данных за 2022 год в случае разводов отмечается тенденция к спаду. Хотя количество разводов было лишь незначительно ниже, чем в 2020 или 2021 году, приятно отметить, что так мало разводов в Эстонии после восстановления независимости еще не регистрировалось.

В статистику браков Эстонии включены все заключенные постоянными жителями Эстонии браки, также те, которые регистрируются за рубежом. Выяснилось, что в 2022 году за рубежом было зарегистрировано 898 браков, что составляет примерно 12,5% всех заключенных в прошлом году браков. Среди пар, поженившихся за рубежом, один из партнеров в основном является иностранцем или эстонцем, постоянно проживающим за границей. Например, 103 эстонки вышли замуж за рубежом за своего не являющегося эстонцем партнера. Среди 898 поженившихся пар лишь 45 были такими, где оба партнера были эстонцами и постоянными жителями Эстонии.

В 2021 году в иностранных государствах было заключено 672 (10,5%) брака, в 2020 году — 501 (8,2%) и в 2019 году — 667 (10%).

Средний возраст вступающего в брак лица — 33 года

В прошедшем году средний возраст лиц, вступающих в брак впервые, составил 33,9 года у мужчин и 31,6 года у женщин. Средний возраст впервые вступающих в брак лиц обоих полов на момент вступления в брак стал чуть выше, чем годом ранее: в 2021 году средний возраст мужчин при вступлении в брак был 33,4 года, возраст женщин — 31,3 года. Для сравнения: в 2012 году средний возраст вступающего в брак мужчины составил 30,6 года, возраст женщины — 28,4 года. Таким образом, представители обоих полов стали вступать в брак в первый раз все позднее.

Из десяти вступающих в брак лиц четверо ранее уже состояли в браке

В 2022 году в брак впервые вступило 63,6% (4582) всех заключивших брак мужчин и 62,3% (4483) женщин. Эти показатели были аналогичными и годом ранее: в 2021 году мужчин, вступивших в брак впервые, было 65% (4163), а женщин — 64% (4095). Десять лет назад (2012) доли впервые вступивших в брак лиц обоих полов были почти на 10 процентных пунктов больше: доля мужчин тогда составляла 73% (4306) и доля женщин — 74,5%. При этом в пятый раз или более в 2022 году в брак вступили 12 мужчин и 17 женщин.

На момент заключения брака у 30,4% пар уже были совместные дети, 94% совместных детей были несовершеннолетними. У девяти супружеских пар при заключении брака было пятеро или более детей. При разводе у 71,5% пар были совместные дети, из которых 80% на момент развода были несовершеннолетними.

В 2022 году 74% (1884) разведенных мужчин и 73,6% (1874) разведенных женщин развелись впервые. Примерно столько же заключенных впервые браков было расторгнуто и годом ранее: 72,3% (1846) мужчин, 72,7% (1856) женщин. В 2022 году было расторгнуто 73 брака, длившихся менее года, и 25 браков, длившихся 45 лет и более. Расторгнутый в 2022 году брак в среднем длился 11 лет и 8 месяцев.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных . Смотрите также раздел браков и разводов .