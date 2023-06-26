В Таллинне сегодня состоялось открытие трудового лета дружины школьников
Сегодня в Таллинне на Ратушной площади состоялось торжественное открытие лета дружины школьников. В общей сложности в Эстонии этим летом в дружинах работу получат более 5000 школьников, из столицы отправилось 58 отрядов.
Мероприятие началось со сбора руководителей отрядов на горке Харью, оттуда участники вместе прошли по улице Харью на Ратушную площадь. Там ребят поприветствовали вице-мэр Таллинна Андрей Канте, председатель совета SA Õpilasmalev Тийт Терик и руководитель Õpilasmalev Кюлли Таттер.
„Отряды каждую весну заполняются очень быстро. Это показывает, что приобретение первого опыта работы в рамках трудового лета дружины школьников среди ребят по-прежнему популярно. Помимо возможности заработать карманные деньги, это хороший способ провести лето с пользой и найти новых друзей“, - сказал вице-мэр Андрей Канте.
В ходе церемонии открытия новоиспеченные командиры отрядов получили свидетельства, молодежь дала присягу и началось трудовое лето.
Из Таллинна отправились 58 отрядов дружины школьников. Из них 25 остаются работать в столице, большая часть получит работу в городских учреждениях (например, в районных управах, детских садах, зоопарке, ботаническом саду, на Певческом поле и т.д.). 33 отряда разъехались по всей Эстонии. В качестве работодателей выступают частные предприятия в сфере сельского хозяйства, секторе обслуживания и туризма.
Трудовое лето завершится общим сбором в Тоосиканну, который пройдет с 14 по 16 августа.