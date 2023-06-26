Новости Эстонии
26.06.2023, 14:42

Моторная лодка нарушила границу между Россией и Эстонией

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Во второй половине дня в пятницу, 23 июня, пограничники зафиксировали пересечение временной линии контроля на Псковском озере, когда моторная лодка по ошибке пересекла временную линию контроля между Эстонией и Россией, пишет rus.err.ee.

Пограничники направили судно вместе с находившимися на борту людьми к служебному пункту в Вярска, где управлявший лодкой человек в порядке ускоренного производства был оштрафован на 300 евро за нарушение Закона о государственной границе.

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