26.06.2023, 14:42
Моторная лодка нарушила границу между Россией и Эстонией(8)
ФОТО: | Õhtuleht
Во второй половине дня в пятницу, 23 июня, пограничники зафиксировали пересечение временной линии контроля на Псковском озере, когда моторная лодка по ошибке пересекла временную линию контроля между Эстонией и Россией, пишет rus.err.ee.
Пограничники направили судно вместе с находившимися на борту людьми к служебному пункту в Вярска, где управлявший лодкой человек в порядке ускоренного производства был оштрафован на 300 евро за нарушение Закона о государственной границе.
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