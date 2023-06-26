Министерство социальных дел намерено изменить основание для назначения пенсии по потере кормильца

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, выплата пенсии из-за потери кормильца была введена в 2001 году, и с тех пор принципы выплаты практически не изменились. „За это время изменились и добавились модели семей, увеличилось и количество детей, рожденных в разных формах совместного проживания. По этой причине принципы назначения пенсии в связи с потерей кормильца, так называемой семейной пенсии, устарели“, - добавила Рийсало.

Сейчас размер этой субсидии сильно варьируется и зачастую не покрывает расходы на содержание ребенка. В результате возникла необходимость модернизировать порядок начисления пенсии таким образом, чтобы она учитывала современные потребности и не зависела от пенсии по старости, заработанной родителем.

В проекте о намерениях предлагается заменить пенсию в связи с потерей кормильца на единое семейное пособие для детей и молодых людей в возрасте до 24 лет, которое должно выплачиваться в индексируемой сумме, не зависящей от трудового стажа и суммы страховых взносов умершего родителя. Кроме того, больше не будет учитываться количество его иждивенцев: всем будет выплачиваться одинаковое пособие, что уравняет права детей, умершие родители которых имели разное количество иждивенцев.

„Этот шаг устранит существующее неравенство в получении пенсии в связи с потерей кормильца, пособие будет покрывать не менее половины средних расходов на содержание ребенка“, - добавила министр социальной защиты.