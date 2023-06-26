СХЕМЫ И КАРТЫ | Организация движения во время XIII Молодежного праздника песни и танца

Во время Праздника танца в районе Центрального стадиона „Калев“ не будет организованной парковки. Улица Юхкентали будет закрыта для обычного движения.

В районе Певческого поля не будет организованной парковки. Несколько улиц в окрестностях Певческого поля на время концерта будут перекрыты. В этом году нельзя будет парковать автомобили на улице Смуули или на Пирита теэ.

Во время праздничного шествия 2 июля движение из центра города к Певческому полю будет ограничено.

Гостям столицы рекомендуется оставить свои автомобили на одной из крупных парковок, а затем двигаться в сторону Певческого поля. Были достигнуты договоренности с владельцами ряда частных парковок, расположенных в разных частях города, которые пришли на помощь городу и участникам праздника.

В воскресенье 2 июля в Ласнамяэ вы можете бесплатно оставить свой автомобиль на парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum и уличная автостоянка торгового центра Ülemiste. В центре города гостей будет ждать парковка торгового центра T1, в Хааберсти вы можете оставить машину на парковке торгового центра Rocca al Mare. Между автостоянками и Певческим полем ходит общественный транспорт. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что автобусы не идут прямо до Певческого поля, и вам придется немного прогуляться пешком, чтобы добраться до места проведения мероприятия.