СХЕМЫ И КАРТЫ | Организация движения во время XIII Молодежного праздника песни и танца(1)
С 30 июня по 2 июля состоится XIII Молодежный праздник песни и танца „Священная земля“, в котором примут участие почти 800 коллективов и около 25 000 хористов и музыкантов оркестров, не меньше ожидается и гостей этого грандиозного события. Проведению Праздника песни и танца сопутствуют также изменения в организации дорожного движения и графиках и маршрутах общественного транспорта в Таллинне.
В течение праздничной недели в различных местах будут действовать временные ограничения движения, которые могут варьироваться. Эти изменения прежде всего коснутся окрестностей Певческого поля и Центрального стадиона „Калев“, а также маршрута праздничного шествия.
С чем следует считаться во время Молодежного праздника песни и танца с точки зрения организации дорожного движения и расписания общественного транспорта?
Общественный транспорт
С 30 июня по 2 июля общественный транспорт в Таллинне будет бесплатным для всех (в поездах Elron учатники праздника и их сопровождающие могут ездить c 27 июня по 2 июля бесплатно при наличии браслета участника). Информация о расписании и маршрутах всегда доступна на сайте transport.tallinn.ee.
Между Центральным стадионом „Калев“ и Театральной площадью будет курсировать дополнительный автобус №81. Автобус будет отправляться 30 июня с 8.00 до 23.00 часов и 1 июля с 12.00 до 23.00 часов от Театральной площади примерно каждые 5 минут.
Между Певческим полем и Театральной площадью будет курсировать дополнительный автобус № 80. Автобус будет отправляться от Театральной площади 2 июля с 12 до 23 часов примерно каждые 5 минут.
В день Праздника песни (2 июля) автобусные линии № 1, 18 и 18А, 40, 42, 60, а также троллейбусные линии 1 и 3 и трамвайные линии 1 и 3 будут ходить по уплотненному расписанию. Автобус № 42 обеспечит удобное сообщение с районом Хааберсти, а точнее между западной частью Таллинна и центром города.
Подробнее: организация общественного транспорта и основные зоны изменений организации движения и парковки
Немоторизованный транспорт
До Певческого поля можно доехать на велосипеде. Неохраняемые парковки для велосипедов есть рядом с памятником „Русалке“, на Пирита теэ и у въездов на Певческое поле. Велосипедисты должны иметь велосипедный замок.
В день проведения Певческого праздника нельзя будет арендовать самокат в непосредственной близости от Певческого поля или припарковать его там. Ближайшие места для парковки проката велосипедов находятся перед „Русалкой“ и рядом с парковкой у замка Маарьямяги.
Дорожное движение и парковка
Во время Праздника танца в районе Центрального стадиона „Калев“ не будет организованной парковки. Улица Юхкентали будет закрыта для обычного движения.
В районе Певческого поля не будет организованной парковки. Несколько улиц в окрестностях Певческого поля на время концерта будут перекрыты. В этом году нельзя будет парковать автомобили на улице Смуули или на Пирита теэ.
Во время праздничного шествия 2 июля движение из центра города к Певческому полю будет ограничено.
Гостям столицы рекомендуется оставить свои автомобили на одной из крупных парковок, а затем двигаться в сторону Певческого поля. Были достигнуты договоренности с владельцами ряда частных парковок, расположенных в разных частях города, которые пришли на помощь городу и участникам праздника.
В воскресенье 2 июля в Ласнамяэ вы можете бесплатно оставить свой автомобиль на парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum и уличная автостоянка торгового центра Ülemiste. В центре города гостей будет ждать парковка торгового центра T1, в Хааберсти вы можете оставить машину на парковке торгового центра Rocca al Mare. Между автостоянками и Певческим полем ходит общественный транспорт. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что автобусы не идут прямо до Певческого поля, и вам придется немного прогуляться пешком, чтобы добраться до места проведения мероприятия.
Пожалуйста, обратите внимание, что парковка на тротуарах и в зеленых зонах запрещена правилами дорожного движения, и за несоблюдение этих правил будут налагаться штрафы.