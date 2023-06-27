Законопроект: инкассо-фирмы перейдут под надзор Финансовой инспекции

В соответствии с законопроектом, на инкассо-фирмы, действующие на кредитном рынке, будет наложен ряд требований, и для продолжения своей деятельности они должны будут получить лицензию от Финансовой инспекции не позднее 29 июня 2024 года. Это наделит ведомство полномочиями по надзору за инкассо-фирмами, и в случае возникновения инспекция будет вправе наложить санкции, начиная от предписаний и заканчивая производством о проступке.

Благодаря планируемым законодательным изменениям, государство также снизит ставку пени по договорам о потребительских кредитах.

„В настоящее время рынок взыскания долгов в Эстонии регулируется плохо, в результате чего интересы должников не всегда защищены. В будущем инкассо-фирмы должны будут предоставлять людям четкую информацию о том, сколько они должны и что именно с них требуют, а также о том, как оспорить предъявленное в их отношении требование“, - пояснил министр финансов Март Вырклаев.

Минимальный капитал инкассо-фирм, согласно законопроекту, будет установлен на уровне 50 000 евро, а для хранения средств, полученных от должников, будут введены отдельные правила.

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