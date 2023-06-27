Законопроект: инкассо-фирмы перейдут под надзор Финансовой инспекции(5)
Министерство финансов направило на согласование законопроект, согласно которому компании по взысканию или перекупке долгов, помимо прочего, должны будут получать лицензию от Финансовой инспекции, пишет rus.err.ee.
В соответствии с законопроектом, на инкассо-фирмы, действующие на кредитном рынке, будет наложен ряд требований, и для продолжения своей деятельности они должны будут получить лицензию от Финансовой инспекции не позднее 29 июня 2024 года. Это наделит ведомство полномочиями по надзору за инкассо-фирмами, и в случае возникновения инспекция будет вправе наложить санкции, начиная от предписаний и заканчивая производством о проступке.
Благодаря планируемым законодательным изменениям, государство также снизит ставку пени по договорам о потребительских кредитах.
„В настоящее время рынок взыскания долгов в Эстонии регулируется плохо, в результате чего интересы должников не всегда защищены. В будущем инкассо-фирмы должны будут предоставлять людям четкую информацию о том, сколько они должны и что именно с них требуют, а также о том, как оспорить предъявленное в их отношении требование“, - пояснил министр финансов Март Вырклаев.
Минимальный капитал инкассо-фирм, согласно законопроекту, будет установлен на уровне 50 000 евро, а для хранения средств, полученных от должников, будут введены отдельные правила.
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