Новости Эстонии
26.06.2023, 11:55

Очередной ремонт: участки дороги, граничащие с парком Ряэгу, временно закрыты

 
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ФОТО: Kristiine Linnaosa Valitsus

С 26 по 30 июня граничащая с парком часть Нымме теэ (участок между Нымме теэ 57 и 59) и улица Тюве (участок между Тюве теэ 55 и Ряэгу 14а) временно закрыты.

„Ряэгу парк – одна из самых важных инвестиций Кристийне в этом году, и строительные работы идут по плану. В связи с закрытием дорог проезд остается открытым для общественного транспорта, а местным жителям предоставляется доступ к своей собственности. Другие транспортные средства, однако, направляются в объезд – все это также будет регулироваться временными дорожными знаками“, – пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Просим вас быть особенно внимательными при передвижении в местах проведения работ. Парк реконструирует компания Lars Laj Eesti OÜ.

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