Эстонские эксперты предупреждают о возможности быстрого изменения ситуации на энергетическом рынке

„Мы можем и впредь ожидать колебания цен на газовом рынке, как мы наблюдали в последние недели. К сожалению, это будет продолжаться довольно долго“, – сказал ERR старший научный сотрудник аналитического центра Брейгеля Симон Тальяпьетра и отметил, что заполнить газовые хранилища в Европе в этом году будет гораздо легче, чем в прошлом.

„Конечно, не исключено злонамеренное поведение России в области инфраструктуры, на энергетических рынках, но я думаю, что мы справимся“, - предупредил министр климата Эстонии Кристен Михал

„Мы по-прежнему в ситуации, когда с восстановлением спроса Азии до допандемийного уровня ценовая конкуренция с большим азиатским рынком снова станет довольно серьезной“, – объяснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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