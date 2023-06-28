Эстонские эксперты предупреждают о возможности быстрого изменения ситуации на энергетическом рынке(13)
За последний месяц рыночная цена на природный газ в Европе упала до 23 евро за мегаватт-час, а затем за неделю почти удвоилась – до 41 евро. По оценке экспертов, такие изменения как раз и характеризуют рынок электроэнергии: в целом ситуация благоприятная, но может быстро измениться, пишет rus.err.
„Мы можем и впредь ожидать колебания цен на газовом рынке, как мы наблюдали в последние недели. К сожалению, это будет продолжаться довольно долго“, – сказал ERR старший научный сотрудник аналитического центра Брейгеля Симон Тальяпьетра и отметил, что заполнить газовые хранилища в Европе в этом году будет гораздо легче, чем в прошлом.
„Конечно, не исключено злонамеренное поведение России в области инфраструктуры, на энергетических рынках, но я думаю, что мы справимся“, - предупредил министр климата Эстонии Кристен Михал
„Мы по-прежнему в ситуации, когда с восстановлением спроса Азии до допандемийного уровня ценовая конкуренция с большим азиатским рынком снова станет довольно серьезной“, – объяснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.