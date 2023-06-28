Давно не ремонтированный пляж Пюхаярве приобретет новый облик
На протяжении 15 лет на пляже Пюхаярве в волости Отепя не проводилось никаких ремонтных работ, но вскоре пляж предстанет в обновленном виде. Строительство, которое проводилось в несколько этапов, обойдется в общей сложности почти в 900 000 евро, пишет rus.err.ee.
Одно из самых больших изменений – новая певческая сцена Пюхаярве - предыдущее бетонное здание, построенное в 90-х годах, было снесено. В дополнение к новой сцене были построены скамейки, лестницы и уложена каменная плитка. Также будет использоваться мобильная сцена меньшего размера.
„Большая сцена будет находиться в конце площадки для выступлений, а меньшая сцена, которая будет мобильной, будет находиться впереди, чтобы зрителям было хорошо видно исполнителей. Старое бетонное строение мешало этому, так что его убрали“, – сказал волостной старейшина Отепя Яанус Баркала.
Главная цель строительства – обеспечить безопасность и комфорт, а также позволить проводить больше мероприятий на пляже.