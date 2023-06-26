Налоговый департамент ждет к 1 июля от НКО деклараций

Декларацию по форме INF9 должны представить в MTA все недоходные объединения, целевые общества и находящиеся в списке религиозных организаций лица, имеющие налоговые льготы. А также объединения, которые исключены из списка с 1 января 2023 года.

Декларацию следует подать и в том случае, если объединение в прошлом году не получало подарков, пожертвований или доходов. Объединения, внесенные в список в этом году, свою первую декларацию должны будут подать к июлю 2024 года.

В списке объединений, пользующихся льготами по подоходному налогу, находится 2692 организации, которые занимаются благотворительностью и действуют в общественных интересах. В этом году впервые обязанность представить декларацию касается и объединений, связанных с пожертвованиями Украине.

Согласно эстонскому законодательству, находящимся в списке объединениям юридические лица могут делать пожертвования в определенных пределах с освобождением от налогов, а физические лица могут списать суммы пожертвований этим объединениям из своего облагаемого налогом дохода.

В то же время включенные в список объединения не платят с пожертвований подоходный налог, если они делают пожертвования другим включенным в список объединениям или объединению из другой страны-участницы Договора о едином экономическом пространстве, которое рассматривается как объединение, имеющее право на льготы по подоходному налогу.

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