Новости дня
26.06.2023, 13:56

В Эстонии продадут активы российских олигархов. Их намного больше, чем сейчас заморожено

 (30)
Вероятно, в следующем году терминалы купольного типа компании DBT будут доступны всем желающим.
Вероятно, в следующем году терминалы купольного типа компании DBT будут доступны всем желающим.
ФОТО: Kadri Paas | Delfi Meedia

Если кто-то задумывается о том, чтобы заняться удобрениями, то следующий год станет, очевидно, самым подходящим для того, чтобы приобрести основной капитал предприятия. Навалочные и наливные терминалы в порту Мууга и Силламяэ, очевидно, пойдут с аукциона, пишет издание Delfi Ärileht.

Эстония старается идти впереди всех, когда речь идет об антироссийских санкциях или о помощи Украине. В ближайшие недели Министерство иностранных дел отправит на согласование поправки к закону о международных санкциях. Таким образом, Эстония станет первой в Европе страной, которая разработает схему по изъятию замороженного имущества российских олигархов для восстановления Украины.

Согласно разработанному МИДом плану, замороженные активы российских олигархов начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке. Таким образом, если родина олигархов возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и компенсирует его, в будущем появится возможность получить компенсацию за конфискованное у олигархов имущество.

Оставить комментарий Читать комментарии (30)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии