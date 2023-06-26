26.06.2023, 13:56
В Эстонии продадут активы российских олигархов. Их намного больше, чем сейчас заморожено(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если кто-то задумывается о том, чтобы заняться удобрениями, то следующий год станет, очевидно, самым подходящим для того, чтобы приобрести основной капитал предприятия. Навалочные и наливные терминалы в порту Мууга и Силламяэ, очевидно, пойдут с аукциона, пишет издание Delfi Ärileht.
Эстония старается идти впереди всех, когда речь идет об антироссийских санкциях или о помощи Украине. В ближайшие недели Министерство иностранных дел отправит на согласование поправки к закону о международных санкциях. Таким образом, Эстония станет первой в Европе страной, которая разработает схему по изъятию замороженного имущества российских олигархов для восстановления Украины.