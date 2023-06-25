Спасатели: жизни тысяч эстоноземельцев находятся в опасности из-за одной простой вещи

Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, без датчика его совершенно невозможно почувствовать. Результаты свежего исследования, проведенного G4S, к сожалению, говорят о том, что каждый третий человек не знает, что распознать угарный газ не может ни один орган чувств.

„Некоторые пожилые люди даже не знают, что датчик угарного газа необходим, а в домах, где есть топка, работающая на твердом топливе, – даже обязателен. Однако, когда мы говорим об этом в ходе консультаций на дому, они не отказывались установить его“, – сказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.

Как же повысить осведомленность своих пожилых родственников и помочь им сделать свой дом безопаснее?

Датчика угарного газа нет у 40 процентов

Согласно результатам свежего исследования, проведенного G4S, датчик дыма или угарного газа есть дома только у 60 процентов пожилых людей, проживающих отдельно (речь идет о домах, где есть оборудование, работающее на твердом топливе или газе). В прошлом году датчик имелся у 58 процентов. Хотя за год датчики угарного газа стали использоваться больше, руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль подчеркивает, что рост все же слишком медленный.

„Необходимо понимать, что жизнь людей, в домах у которых нет датчиков, каждый день находится в опасности, к тому же они нарушают закон. Например, в ходе исследования выяснилось, что в случае дач 136 000 человек подвергают свою жизнь опасности, так как они обязаны установить датчик угарного газа, но не сделали это“, – добавил он.

Молодому поколению следует проявить инициативу

„Люди в возрасте понимают, что датчик необходим, но иногда препятствием становятся нехватка знаний или трудности с приобретением и установкой прибора, – сказала Таавет. – И здесь молодым членам семьи следует обязательно прийти на помощь, купить пожилому родственнику необходимый датчик и помочь его установить, обслуживать и тестировать“.