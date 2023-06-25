Марко Михкельсон: Не так уж много нужно, чтобы встряхнуть Россию изнутри и повлиять на ее решения(15)
„Я не видел такой цепи событий в течение очень долгого времени. Как сказал Путин в своем субботнем утреннем обращении, ситуация сравнима с 1917 годом. Однозначный вывод о том, почему и как это произошло, трудно сделать даже сегодня утром“, - поделился своим мнением председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михкельсон в интервью Vikerraadio в воскресенье утром.
По его словам, неизвестно, кто помог колоннам Пригожина и Вагнера логистически грамотно двигаться и дойти до определенной точки, где было достигнуто соглашение. „Всему миру было показано, что власть Путина не железная, ее можно пошатнуть изнутри“, - цитирует Михкельсона портал rus.err.
Переезд Евгения Пригожина в Беларусь - это не просто вопрос желания Александра Лукашенко, поскольку белорусский президент не является суверенным главой государства, рассуждал в интервью Михкельсон.
„Наивно было бы думать, что это приведет к какому-то демократическому становлению России. Однако вчерашний день показал, что не так уж много нужно, чтобы встряхнуть Россию изнутри и повлиять на ее решения“, - добавил глава парламентской комиссии по иностранным делам.