Марко Михкельсон: Не так уж много нужно, чтобы встряхнуть Россию изнутри и повлиять на ее решения

„Я не видел такой цепи событий в течение очень долгого времени. Как сказал Путин в своем субботнем утреннем обращении, ситуация сравнима с 1917 годом. Однозначный вывод о том, почему и как это произошло, трудно сделать даже сегодня утром“, - поделился своим мнением председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михкельсон в интервью Vikerraadio в воскресенье утром.