В лесу найдено тело женщины. Скорее всего, это пропавшая в июне Екатерина

Как сообщили полиции, Екатерина покинула свой дом в Силламяэ и не вернулась. На телефонные звонки женщина не отвечала.

16 июля в Центр тревоги сообщили, что в лесу в Нарва-Йыэсуу нашли тело женщины. Одежда женщины и другие приметы указывают на то, что с большой вероятностью это пропавшая в июне в Силламяэ Екатерина. По первоначальной оценке, нет причины подозревать, что было совершено преступление.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где точно выяснится личность умершей и причина смерти.

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