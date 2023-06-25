Кая Каллас: происходящее в России - внутреннее дело РФ. Украина должна воспользоваться возможностью

По словам Каллас, цели России в отношении Украины все еще не изменились, и их нельзя упускать из виду.

Россия опасна независимо от того, возглавляет ли ее Владимир Путин или его место займет лидер „Вагнера“ Евгений Пригожин, отметила Каллас.

„Россия по-прежнему опасна, кто бы ни был на месте Путина. Цели России не изменились, и мы должны это учитывать“, - цитирует слова Каллас rus.er.

Каллас подчеркнула, что происходящее в РФ - это внутреннее дело восточного соседа, в то же время цели Запада в отношении Украины не должны измениться.

„Думаю, что украинцы должны использовать это окно возможностей, чтобы вытеснить Россию“, - добавила премьер-министр.

Глава ЧВК „Вагнер“ Пригожин 23 июня обвинил „военное руководство“ России в ударе по лагерям „Вагнера“ и гибели бойцов и пообещал дать ответ. Минобороны опровергло эти данные и расценило это как провокацию. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК „идти на Москву“. Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.

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