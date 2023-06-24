ФОТО | В Тарту зажгли костер Яановой ночи под украинскую песню

Посетители могли ознакомится с открытой в водонапорной башне фотовыставкой „Раади сквозь время“, детям устроили развлекательную программу, к примеру, побывать в мини-зоопарке, заняться рукоделием, покататься на пони и электромобиле, принять участие в игре по ориентированию и отправиться вместе с гидом познакомиться с историей мызы и парка Раади. На берегу озера Раади прошел концерт, а также был зажжен костер Яановой ночи от прибывшего в Тарту Огня победы.