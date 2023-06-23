23.06.2023, 18:12
Ханно Матто: впереди праздники, которые, кажется, призывают к безудержному потреблению. Стоп!(1)
ФОТО: | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE
Никто не погружается в праздничное настроение с планом очнуться через несколько дней в больничной палате интенсивной терапии. Тем не менее, ежегодно фиксируют десятки таких случаев пьянства.
Продолжающаяся жара значительно повысила риски для здоровья, а хронические заболевания - это не то, что больной может полностью контролировать. Внезапное ухудшение состояния обычно требует обращения в отделение экстренной медицины (EMO).