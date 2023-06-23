Новости Эстонии
23.06.2023, 18:12

Ханно Матто: впереди праздники, которые, кажется, призывают к безудержному потреблению. Стоп!

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Hanno Matto
Regionaalhaigla nõukogu liige (SDE)
Откажемся от покупки пары бутылок
Откажемся от покупки пары бутылок
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

Никто не погружается в праздничное настроение с планом очнуться через несколько дней в больничной палате интенсивной терапии. Тем не менее, ежегодно фиксируют десятки таких случаев пьянства.

Продолжающаяся жара значительно повысила риски для здоровья, а хронические заболевания - это не то, что больной может полностью контролировать. Внезапное ухудшение состояния обычно требует обращения в отделение экстренной медицины (EMO).

Известно, что EMO в Эстонии сейчас сильно перегружены. Однако быстро прогрессирующее заболевание может привести к еще более серьезным проблемам со здоровьем и значительно более длительному лечению, поэтому единственное разумное решение - отбросить все сомнения и позвонить по номеру 112.

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