Ханно Матто: впереди праздники, которые, кажется, призывают к безудержному потреблению. Стоп!

Продолжающаяся жара значительно повысила риски для здоровья, а хронические заболевания - это не то, что больной может полностью контролировать. Внезапное ухудшение состояния обычно требует обращения в отделение экстренной медицины ( EMO ).

Известно, что EMO в Эстонии сейчас сильно перегружены. Однако быстро прогрессирующее заболевание может привести к еще более серьезным проблемам со здоровьем и значительно более длительному лечению, поэтому единственное разумное решение - отбросить все сомнения и позвонить по номеру 112.