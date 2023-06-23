Полиция рассказывает, какие опасности подстерегают детей на Яанов день и как их предотвратить

В Яанов день и в течение лета по всей Эстонии проходят праздники, где собираются большие компании - туда же приходят и семьи. Когда людей много, маленькие дети могут легко потеряться в толпе. В случае с детьми постарше бывает, что предназначенный для взрослых алкоголь, попадает в руки детям. Тогда последствия могут быть непредсказуемыми и тяжелыми.

С огнем также следует быть осторожным. Нужно следить за тем, чтобы дети не приближались к костру и не начинали перепрыгивать через него. Огонь опасен и может вызвать ожоги.

Вблизи водоемов нужно следить за тем, чтобы дети не шли плавать одни, если они не умеют. Вы не должны забывать о спасательном жилете, отправляясь на водоем. На воде может случиться всякое, а спасательные жилеты действительно могут спасти жизнь.

Держите поблизости заряженный мобильный телефон

Чтобы избежать таких инцидентов, вы должны следить за детьми, чтобы они не оставались без присмотра. Потеряться может каждый, и если уж так случилось, что ребенок или взрослый пропал и вы не можете отыскать его самостоятельно, не бойтесь звать на помощь и смело звоните по номеру 112. У полиции есть возможности и навыки для поиска пропавших людей, к тому же совместная работа даст больше шансов, что человека найдут целым и невредимым. Поэтому разумно держать под рукой заряженный мобильный телефон, чтобы в случае необходимости можно было позвонить по номеру 112.

Обеспечение безопасности детей - это, прежде всего, ответственность и обязанность каждого родителя. Поэтому еще до выезда на летние многолюдные мероприятия родители должны объяснить своим детьми, что можно и чего нельзя делать и как следует себя вести в разных обстоятельствах. Родители также могут подавать пример детям своим поведением. Выходные можно провести разумно, ограничить употребление алкоголя и предотвратить опасное поведение своих друзей.