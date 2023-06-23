Летом очереди в EMO возросли

Лето, как правило, самое загруженное время в отделении экстренной медицины (EMO) - травм больше, чем обычно: ранения, ожоги, падения. Поэтому при обращении в EMO, люди должны учитывать более длительное, чем обычно, время ожидания.

По словам старшего врача отделения экстренной медицины Вильяндиской больницы Кристийны Микк, обычно неотложную медицинскую помощь получают в среднем 30-40 человек в день, но в последние месяцы это число увеличилось до 50-60 пациентов в день.

„К сожалению, летом эта цифра увеличивается еще больше, учитывая перемещение людей в связи с праздниками. В часы пик можно ожидать даже до 70 пациентов в день“, - сказала Микк. „Однако около 50 процентов из них - это „зеленые“ и „синие“ пациенты, согласно категориям отделения экстренной медицины, то есть те, кто должен получать помощь не в EMO, а от своего семейного врача“.

Ситуация, вероятно, еще не достигла кульминации

По словам Каареля Уба, врача отделения экстренной медицины Клиники Тартуского университета, у них время ожидания тоже несколько увеличилось. Ситуация, вероятно, еще не достигла кульминации, отметил он в комментарии Delfi. „Можно предположить, что полное влияние праздничного периода еще не проявилось“, - сказал Уба.

Безусловно сказывается и жара.

„Жаркая погода приводит в EMO пациентов с обезвоживанием и перегревом. Теплая летняя погода также способствует употреблению алкогольных напитков, что часто сопровождается различными травмами“, - сказал Уба. „Мы призываем людей пить больше воды, пользоваться солнцезащитным кремом и чаще бывать в тени в такую жаркую погоду. А вот алкоголь и машины определенно не должны идти рука об руку“.

Кашель и температура? Вам - к семейному врачу

Уба отметил, что в отделение экстренной медицины обращаются также с проблемами, при которых было бы разумнее посетить семейного врача, например, когда у человека кашель или температура.