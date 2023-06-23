Летом очереди в EMO возросли
Сейчас почти половина пациентов EMO - это люди, которые на самом деле не нуждаются в неотложной помощи.
Лето, как правило, самое загруженное время в отделении экстренной медицины (EMO) - травм больше, чем обычно: ранения, ожоги, падения. Поэтому при обращении в EMO, люди должны учитывать более длительное, чем обычно, время ожидания.
По словам старшего врача отделения экстренной медицины Вильяндиской больницы Кристийны Микк, обычно неотложную медицинскую помощь получают в среднем 30-40 человек в день, но в последние месяцы это число увеличилось до 50-60 пациентов в день.
„К сожалению, летом эта цифра увеличивается еще больше, учитывая перемещение людей в связи с праздниками. В часы пик можно ожидать даже до 70 пациентов в день“, - сказала Микк. „Однако около 50 процентов из них - это „зеленые“ и „синие“ пациенты, согласно категориям отделения экстренной медицины, то есть те, кто должен получать помощь не в EMO, а от своего семейного врача“.
Ситуация, вероятно, еще не достигла кульминации
По словам Каареля Уба, врача отделения экстренной медицины Клиники Тартуского университета, у них время ожидания тоже несколько увеличилось. Ситуация, вероятно, еще не достигла кульминации, отметил он в комментарии Delfi. „Можно предположить, что полное влияние праздничного периода еще не проявилось“, - сказал Уба.
Безусловно сказывается и жара.
„Жаркая погода приводит в EMO пациентов с обезвоживанием и перегревом. Теплая летняя погода также способствует употреблению алкогольных напитков, что часто сопровождается различными травмами“, - сказал Уба. „Мы призываем людей пить больше воды, пользоваться солнцезащитным кремом и чаще бывать в тени в такую жаркую погоду. А вот алкоголь и машины определенно не должны идти рука об руку“.
Кашель и температура? Вам - к семейному врачу
Уба отметил, что в отделение экстренной медицины обращаются также с проблемами, при которых было бы разумнее посетить семейного врача, например, когда у человека кашель или температура.
Никто не остается без внимания, но необходимо учитывать, что, исходя из триажа пациентов, помощь сначала оказывается тем, чья жизнь или здоровье может быть в опасности, а затем тем, кто может подождать без риска для здоровья. Поэтому Вильяндиская больница просит пациентов с более легкими жалобами обращаться к семейному врачу.
„Тяжелобольные пациенты нуждаются в срочных мерах, их общее состояние требует более комплексного обследования и лечения, поэтому и время ожидания достаточно длительное. Мы просим тех, у кого более легкие жалобы, проявить терпение в приемной и понимание по отношению к своим согражданам.
Среди тяжелобольных могут быть и ваши близкие, и вы хотите, чтобы они получили надлежащее лечение“, - сказала заведующая отделения экстренной медицины Кристийна Микк. „Понятно, что в глазах каждого человека все, что связано с его здоровьем, является чрезвычайной ситуацией, но, например, для удаления клеща, при хронических заболеваниях или при небольшой температуре, кашле или насморке можно обратиться к семейному врачу. Центры семейных врачей открыты в летние месяцы, а семейные медсестры также очень компетентны, чтобы давать советы и лечить легкие заболевания во время отпуска семейного врача. Тем не менее рекомендую отдыхать разумно и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев и травм!“
В ситуации, когда не требуется немедленная помощь, медицинскую консультацию можно получить также по телефону семейных врачей 1220. Линия доступна круглосуточно.
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