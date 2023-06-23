Да здравствует Эстония! Парад в честь Дня Победы проходит в этом году в Вильянди

Главное событие сегодняшнего дня, парад на площади Вабадузе в Вильянди, началось в 11:00 с прибытием президента. Однако подразделения начали выстраиваться на площади за полчаса до приезда. В параде примут участие более 900 человек из Эстонии и других стран. Ожидается также пролет самолетов.

„Как всегда, парад в этот раз будет лучшим, и участники парада будут готовы к тому, чтобы достойно отметить День Победы. Главное помнить, что это праздничный день, и что атмосфера праздника так же важна, как и безупречный строевой шаг“, - сказал главный организатор и старший фельдфебель Пеэтер Ланд.

Праздник начался в семь часов утра с поднятия государственного флага перед зданием горуправы. Затем последовало открытие отреставрированного памятника Победы в Вильяндимаа и возложение венков к нему.

Во время парада президент передаст членам Кайтселийта и женского ополчения „Найскодукайтсе“ вечный огонь, который будет зажжен утром во время парада. Нововведением этого года является то, что представитель подразделения киберзащиты Кайтселийта сможет также пронести огонь до своего дома. За зажжением вечного огня подразделением киберзащиты можно будет наблюдать в виртуальном пространстве по всему миру.

В Вильянди выстроятся члены Кайтселийта, Найскодукайтсе, Дочери родины (Kodutütred) и Молодые орлы (noorkotkad). Также будут присутствовать партнеры из Департамента полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент. Среди союзных стран в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.

Кульминацией празднования Дня Победы станет выставка техники, которая начнется в 12:00.



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