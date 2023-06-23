ФОТО | Смотрите, как в Ласнамяэ отметили Яанов день(4)
В четверг, 22 июня, с 19 часов в парке Тондилоо прошло празднование Яанова дня. Перед зрителями выступили многие популярные артисты.
„В этом году празднование Яановой ночи в Ласнамяэ впервые состоялось в парке Тондилоо. Вчера я уже получила множество отзывов от жителей, и на данный момент кажется, что этот формат нравится жителям даже больше, чем предыдущий на пустыре Паэвялья, но мы все еще собираем отзывы и проведем более тщательный анализ. Спасибо всем, кто уже поделился с нами своим мнением“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина также заметила, что количество посетителей было значительно больше, чем в прошлом году, что только воодушевляет и мотивирует команду районной управы.
В этом году Яанова ночь в Ласнамяэ впервые состоялась на центральной площади в парке Тондилоо.
Гвоздем концертной программы был ансамбль Hellad Velled, также в концерте приняли участие эстонский актер, певец и постановщик Эдуард Томан, певица Марью Ляник и подопечные вокальной студии DeLight Stuudio. Посетители праздника смогли насладиться красочным костром и вкусной едой.
Для самых маленьких гостей вечера была предусмотрена отдельная развлекательная программа с аниматорами, аквагримом и бесплатным батутом.
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