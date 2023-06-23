ФОТО | Смотрите, как в Ласнамяэ отметили Яанов день

„В этом году празднование Яановой ночи в Ласнамяэ впервые состоялось в парке Тондилоо. Вчера я уже получила множество отзывов от жителей, и на данный момент кажется, что этот формат нравится жителям даже больше, чем предыдущий на пустыре Паэвялья, но мы все еще собираем отзывы и проведем более тщательный анализ. Спасибо всем, кто уже поделился с нами своим мнением“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина также заметила, что количество посетителей было значительно больше, чем в прошлом году, что только воодушевляет и мотивирует команду районной управы.