На борту парома Viking загорелась посудомоечная машина

По состоянию на 20:11 Инно Бороденко, менеджер эстонского филиала Viking Line, сказала следующее: „25 минут назад произошло короткое замыкание посудомоечной машины на кухне Viking XPRS. Какая-то программа перегрелась, возможно произошло короткое замыкание, из-за чего появился дым. Поскольку руководство корабля отреагировало, на сигнал тревоги, со всей серьезностью, опасность была устранена“.

Бороденко отметил, что дым над кораблем уже должен был рассеяться.

„Единственный ущерб - посудомоечная машина больше не работает. Ее нужно отремонтировать или заменить“, — сказал руководитель филиала компании.

По словам Бороденко, судно, отправившееся из Таллинна в пять часов, к тому времени подошло к окрестностям Хельсинки. Он не может сказать, сколько пассажиров было на борту в момент инцидента. Корабль может вместить максимум 2000 пассажиров, но поскольку это был полдень четверга, пассажиров могло быть не так много.

Бороденко отметил, что других проблем пожар не вызвал — на корабле ничего не пострадало.