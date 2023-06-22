ВИДЕО и ФОТО | Ночью в Пыхья-Таллинне сгорел бар, владелец подозревает поджог

В Пыхья-Таллинне между двумя каменными домами открытым пламенем загорелось здание площадью 15 квадратных метров. Пожар был потушен, спасатели проверили безопасность людей в соседних домах. При этом присутствовала машина скорой помощи. По данным спасательного центра, никто не пострадал.

Владелец бара попросил людей в социальных сетях связаться, если у кого-то есть информация о пожаре. „Уважаемые соседи, если у кого-то в доме установлены камеры, ждем видеозапись того, что происходило около 2:30 ночи. Если кто-то видел, как в это время кто-то выходил из бара, сообщите, пожалуйста“, — написал он в группе Kalamaja в Facebook. Он сказал Delfi, что в ожидании ответа полиции они не хотят комментировать инцидент. „Обстоятельства до сих пор не выяснены, у нас есть основания полагать, что это был преднамеренный поджог“, — сказал он.

По словам специалиста по связям с общественностью пожарной части, причина возгорания, вероятно, станет известна не раньше понедельника.

Начальник процессуального отдела полицейского участка Ляэне-Харью Райго Прантс рассказал, что полиция вместе со спасателями отреагировала на ночной пожар и, помимо прочего, также проверила, все ли в порядке с жильцами соседнего дома.

Прантс добавил, что пока неясно, есть ли основания подозревать кого-либо в поджоге. „Если у кого-то есть информация, которая может быть полезна для выяснения причин пожара, сообщите нам об этом по электронной почте raigo.prants@politsei.ee или по телефону 53304762“.