На пароме „Регула“ накануне праздников произошел технический сбой: очередь машин, стоящих в порту, достигает полутора километров

„На пароме „Регула“ произошел технический сбой в системе управления, и в данный момент судно не может выйти в море. Команда работает над поиском и устранением ошибки. Мы доставляем всех пассажиров на Муху и Сааремаа на основных кораблях. Мы просим пассажиров отнестись с пониманием и терпением“, — сообщила Катрин Арон, глава отдела обслуживания и торговли TS Laevade и член правления.