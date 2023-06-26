26.06.2023, 08:44
Ученик, проваливший экзамен по математике: результат одного теста испортил мне поступление в государственную гимназию!(12)
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Государственный экзамен по математике в основной школе в этом году вызвал бурное обсуждение. Из порядка 14 000 учеников, сдававших его по всей Эстонии, почти четверть не набрали и половины возможных баллов – это 3254 ученика. Ответ на вопрос, почему многие не справились с экзаменом, лучше всего знают сами выпускники основной школы, пишет Eesti Ekspress.