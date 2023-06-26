Ученик, проваливший экзамен по математике: результат одного теста испортил мне поступление в государственную гимназию!

Мийя: чувствовала себя ничтожеством, просто никем

Во время домашнего обучения в период пандемии у меня образовался пробел в знаниях по математике, и с тех пор я никак не могла наверстать упущенное. Возможно, экзамен был легким для умных учеников, но не для меня. Я чувствовала себя ничтожеством, просто никем. Некоторые темы на экзамене были для меня новыми и...