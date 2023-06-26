Новости Эстонии
26.06.2023, 08:44

Ученик, проваливший экзамен по математике: результат одного теста испортил мне поступление в государственную гимназию!

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Хейди Аймсалу
ФОТО: MrSquid | Shutterstock

Государственный экзамен по математике в основной школе в этом году вызвал бурное обсуждение. Из порядка 14 000 учеников, сдававших его по всей Эстонии, почти четверть не набрали и половины возможных баллов – это 3254 ученика. Ответ на вопрос, почему многие не справились с экзаменом, лучше всего знают сами выпускники основной школы, пишет Eesti Ekspress.

Мийя: чувствовала себя ничтожеством, просто никем

Результат экзамена ниже 50%

Во время домашнего обучения в период пандемии у меня образовался пробел в знаниях по математике, и с тех пор я никак не могла наверстать упущенное. Возможно, экзамен был легким для умных учеников, но не для меня. Я чувствовала себя ничтожеством, просто никем. Некоторые темы на экзамене были для меня новыми и...

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