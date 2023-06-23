10 000 000 евро – в трубу: в какие суммы жителям Эстонии обошлась пандемия коронавируса?

За прошедшие три года пандемия так или иначе затронула практически все страны мира. В разное время и на разные сроки вводились меры, призванные ограничить распространение инфекции от обязательных прививок до полных локдаунов, совместно закупали маски, санитайзеры, вакцины, вводили единые требования для людей, пересекающих границы…

ВОЗ убрала с повестки дня статус пандемии, и это означает, что распространение вируса COVID‑19 больше не требует международной координации. Теперь государства должны справляться с коронавирусом самостоятельно.

20 млн человек

Самые страшные жертвы – человеческие. По данным организации, которые основываются на официальных сообщениях властей, всего в мире зарегистрировано более 765,2 млн случаев заражения коронавирусом, от заболевания умерли 6,9 млн человек. Между тем Тедрос Гебрейесус отметил, что реальное число жертв выше: по оценке ВОЗ, от COVID‑19 скончались 20 млн человек, что ставит нынешнюю пандемию в ряд самых смертоносных в истории.

Глава ВОЗ в своем выступлении, транслировавшемся в YouTube, отметил, что COVID‑19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, однако это не значит, что коронавирус больше не представляет угрозы.

„Пока мы с вами говорим, тысячи людей по всему миру борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии и еще миллионы продолжают жить с изнуряющими последствиями коронавируса. Этот вирус останется. Он по-прежнему убивает и все еще мутирует“, – сказал Гебрейесус.

ВОЗ объявила, что ситуацию с распространением коронавируса можно охарактеризовать как пандемию, в марте 2020 года.

На пике заболеваемости в январе 2021 года смертность от коронавируса составляла более 100 000 человек в неделю по всему миру, в апреле этого года показатели – около 3500 человек в неделю. Среди наиболее пострадавших стран – Индия, США, Франция, страны Латинской Америки, передает ВВС.