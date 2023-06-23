10 000 000 евро – в трубу: в какие суммы жителям Эстонии обошлась пандемия коронавируса?(9)
Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года. Продлилась пандемия 3 года 1 месяц и 24 дня, и 5 мая 2023 года статус пандемии для COVID‑19, по сообщению гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, был наконец отменен. Однако ковид никуда не делся, и нам придется привыкнуть к тому, как он изменил нашу жизнь. Чего стоило Эстонии пережить пандемию? „МК-Эстония“ узнала, сколько денег мы потеряли из-за испортившихся вакцин, сколько было потрачено на выплаты компенсаций вакцинированным и другие цифры, которыми запомнился коронавирус.
За прошедшие три года пандемия так или иначе затронула практически все страны мира. В разное время и на разные сроки вводились меры, призванные ограничить распространение инфекции от обязательных прививок до полных локдаунов, совместно закупали маски, санитайзеры, вакцины, вводили единые требования для людей, пересекающих границы…
ВОЗ убрала с повестки дня статус пандемии, и это означает, что распространение вируса COVID‑19 больше не требует международной координации. Теперь государства должны справляться с коронавирусом самостоятельно.
20 млн человек
Самые страшные жертвы – человеческие. По данным организации, которые основываются на официальных сообщениях властей, всего в мире зарегистрировано более 765,2 млн случаев заражения коронавирусом, от заболевания умерли 6,9 млн человек. Между тем Тедрос Гебрейесус отметил, что реальное число жертв выше: по оценке ВОЗ, от COVID‑19 скончались 20 млн человек, что ставит нынешнюю пандемию в ряд самых смертоносных в истории.
Глава ВОЗ в своем выступлении, транслировавшемся в YouTube, отметил, что COVID‑19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, однако это не значит, что коронавирус больше не представляет угрозы.
„Пока мы с вами говорим, тысячи людей по всему миру борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии и еще миллионы продолжают жить с изнуряющими последствиями коронавируса. Этот вирус останется. Он по-прежнему убивает и все еще мутирует“, – сказал Гебрейесус.
ВОЗ объявила, что ситуацию с распространением коронавируса можно охарактеризовать как пандемию, в марте 2020 года.
На пике заболеваемости в январе 2021 года смертность от коронавируса составляла более 100 000 человек в неделю по всему миру, в апреле этого года показатели – около 3500 человек в неделю. Среди наиболее пострадавших стран – Индия, США, Франция, страны Латинской Америки, передает ВВС.
Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ выпустил рекомендации в связи с отменой ЧС для всех стран. Среди них: готовиться к будущим возможным вспышкам, включить вакцинацию против Covid‑19 в календарь прививок, продолжать поддерживать исследования по улучшению вакцин, которые снижают передачу инфекции и имеют широкое применение.
Департамент здоровья Эстонии также объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Проще говоря, больше нет опасений, что в ближайшем будущем количество людей, нуждающихся в стационарном лечении, может увеличиться до уровня, который нарушит нормальную работу больниц.
„В то же время COVID‑19 как вирус никуда не делся. По предварительным данным, с начала мая в Эстонии от COVID умерло 9 человек пожилого возраста. Более 80% госпитализированных составляют люди старше 60 лет. Данные показывают, что мы научились жить с COVID‑19, заболевание регрессировало и прежде всего затрагивает пожилых людей. Поэтому Экспертная группа по иммунопрофилактике рекомендует людям старше 60 лет укреплять свою иммунную систему, сделав бустерную прививку от COVID‑19. Эта же рекомендация относится к людям, которые входят в группу повышенного риска“, – напоминает департамент.
Из всего этого следует простой вывод: каждому из нас нужно по-прежнему беречься, стараясь избегать заражения. За три года пандемии люди привыкли выполнять базовые правила гигиены, необходимо и дальше следовать им, особенно в периоды роста заболеваемости респираторными инфекциями.
14,5 млн евро на вакцины
Разрешение на использование в Эстонии и Европе в настоящий момент имеется у 8 вакцин от COVID‑19. Создание вакцины было ответом на пандемию. Их заказ осуществлялся в рамках соглашения Европейского союза о совместных закупках и предварительных закупках. Во время кризиса стране было необходимо быстро обеспечить поставку вакцин для защиты здоровья населения.
При совместных закупках дозы вакцины распределяли пропорционально населению стран, участвующих в соглашении о предварительной закупке, что согласуется с принципом pro rata, т. е. пропорциональности. Пропорциональная доля Эстонии составляет 0,3% от общего договорного объема (0,3% ≈ 6,8 млн доз для Эстонии из первоначального портфеля заказов в 2,25 млрд).
Примерно 869 000 человек прошли вакцинацию против COVID‑19 как минимум одной дозой. Всего было введено более 2,1 миллиона доз вакцины. Основным курсом вакцинации считаются две дозы, его завершили 76% взрослого населения страны. Дополнительные (бустерные) дозы имеют повышенное значение для более старших целевых групп.
„В Эстонии охват бустерными дозами следующий: 62% людей старше 60 лет прошли вакцинацию бустерной дозой (третья прививка), 20% – второй бустерной дозой (четвертая прививка)“, – сообщили в Министерстве социальных дел.
По состоянию на начало мая на складе было около 1,2 миллиона доз вакцины против COVID‑19 (от всех производителей вместе взятых). Согласно договорам о совместных закупках ЕС, в этом году в Эстонию должно были поступить еще около 1,3 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNtech. На прошлой неделе Европейская комиссия объявила, что достигла соглашения с Pfizer/BioNtech о сокращении количества вакцин, заказанных на период пандемии. В то же время государства-члены сохранят доступ к новым, адаптированным вакцинам COVID‑19 в течение нескольких лет.
Очевидно, что часть вакцин придется списать в связи как с нарушением условий хранения, так и с истекшим сроком годности. По оценкам Кассы здоровья, которая с этого года отвечает за закупку вакцин и их логистику, придется списать вакцин на сумму около 10 миллионов евро. В то же время Эстония внесла свой вклад в глобальный ответ на пандемию, передав более 640 000 доз вакцин другим нуждающимся странам. Большая часть пожертвований была направлена через зонтичную организацию COVAX в Пакистан, Гану, Руанду, Египет, Уганду и Бразилию. Напрямую вакцины в качестве пожертвования были направлены в Украину и Боснию и Герцеговину.
Сколько денег было потрачено на вакцины и вакцинацию в точных цифрах, в Министерстве социальных дел затруднились ответить, но можно говорить о порядке расходов. В предыдущие годы за организацию и логистику вакцинации отвечал Департамент здоровья. Расходы Департамента здоровья на вакцины и вакцинацию от COVID‑19 в 2022 году составили 14,5 млн евро. Не все суммы, выделенные в предыдущие годы, были израсходованы. Неиспользованные средства бюджета, запланированного на борьбу с COVID‑19, в размере до 13,2 млн евро Департамент здоровья направит в оказывающие жизненно важные услуги больницы и отделения экстренной помощи с целью улучшения их систем электроснабжения в кризисных ситуациях.
25,5 млн на вакцины в 2023 году
В этом году на вакцины и проведение вакцинации от COVID‑19 Касса здоровья получила 25,5 млн евро.
ВОЗ говорит о включении прививок против COVID‑19 в государственные программы вакцинации (Integrate COVID‑19 vaccination into life course vaccination programmes). В контексте Эстонии это означает государственную программу иммунизации, входящие в которую вакцины оплачивает государство.
„Можно с уверенностью сказать, что, по крайней мере, до конца этого года вакцинация против COVID‑19 в Эстонии будет бесплатной, то есть прививка от COVID‑19 официально включена в программу иммунизации“, – сообщили в Министерстве социальных дел.
Эпидемиологическая ситуация отличается динамичностью и основана на эволюции штаммов вируса COVID‑19. Делать предсказания в этой области не имеет смысла, ра-
зумнее говорить о существующей ситуации. На данный момент рекомендации Экспертной комиссии по иммунопрофилактике направлены на пожилых людей и представителей групп повышенного риска. Стандартная рекомендация включает в себя применения вакцин, адаптированных к новым штаммам.
Вакцинация – добровольна. При необходимости бустерную дозу вакцины могут получить и другие взрослые, например, если это требуется для поездки в другую страну или подобное требование установлено в стране назначения. Чтобы получить точный ответ, стоит проконсультироваться со своим семейным врачом или позвонить на линию семейных врачей по номеру 1220.
204 000 евро на компенсации
Начиная с 1 мая 2022 года Касса здоровья принимала ходатайства о получении компенсации за ущерб здоровья, возникший из-за вакцинации. Компенсация – это разовая не облагаемая подоходным налогом выплата лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. В среднем решения по ходатайству приходилось ждать около 5 месяцев.
По состоянию на 26 мая 2023 года было принято 1646 заявлений. Это означает, что заявления были заполнены и поданы надлежащим образом. Всего было удовлетворено 58 заявлений на общую сумму 204 000 евро. 11 заявителей получили компенсацию в размере 10 000 евро, для 47 человек сумма выплаты составила 2 000 евро.
На принятые решения было подано 83 апелляции, 71 из которых дошли до стадии принятия решения по апелляции, 2 были удовлетворены (заявители получили компенсацию). В 11 случаях заявители обратились в суд.
И это мы не говорим о прочих моментах, которые принесла с собой пандемия. Об экономических убытках предприятий по всему миру, волне банкротств, увольнений и сокращений и многом другом. Многое просто невозможно подсчитать.
Продолжение следует
За период с 26 февраля 2020 г. по 5 июня 2023 г. зарегистрировано 807 770 случаев заражения коронавирусом, в том числе 619 051 лабораторно подтвержденный случай. Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за этот период составляет 60 731, в том числе 46 543 лабораторно подтвержденных случая. По состоянию на 5 июня 2023 г. заболеваемость за последние 14 дней составляет около 88,6 на 100 000 человек.
Поскольку существует много относительно легких и бессимптомных форм COVID‑19, вирус, скорее всего, продолжит распространяться скрытно, волнами и без значительного увеличения или уменьшения. Ситуация оценивается как спокойная, риска дополнительной нагрузки на систему здравоохранения в настоящее время нет.
Полезно знать
Подробная статистика по коронавирусу в Эстонии:
Подробный обзор рекомендаций по вакцинации:
Суд встал на сторону 14 работников скорой помощи
Харьюский уездный суд в сентябре 2022 года вынес решением в отношении 14 уволенных сотрудников Таллиннской скорой помощи, в котором признал, что расторжение всех их трудовых договоров по причине отказа от вакцинации было недействительным, и присудил работникам разные суммы компенсаций, самая большая из которых достигла 16 000 евро.
Postimees передает, что спор Таллиннской скорой помощи стал первым крупным, связанным с вакцинацией судебным спором в 2021 году после того, как Инспекция труда предложила работодателям беспрецедентную схему увольнения сотрудников за отказ от вакцинации. До обращения в суд работники пытались найти решение во внесудебном порядке, вплоть до создания профсоюза, но, к сожалению, результата это не принесло. Именно Эстонский союз работников скорой помощи решил вступиться за уволенных сотрудников и помочь им обратиться в суд.
„Анализ риска предусматривал обязательность вакцинации, хотя было бы законно создать возможность для тех, кто хотел бы сделать прививку. Таким образом, ответчик мог только предоставить возможность сотрудникам вакцинироваться, а не требовать это, – пояснил суд. – Невыполнение обязательства по вакцинации не может считаться фактором, снижающим трудоспособность истцов. Из этого также нельзя сделать вывод, что истцы не подходят к месту работы или что у них недостаточные трудовые навыки“.
26 мая этого года Таллиннский окружной суд оставил решение суда первой инстанции в силе и увеличил размер компенсации десяти работникам скорой помощи, указав, что Таллиннская скорая помощь неправильно рассчитала среднюю зарплату, а также скорректировал долю процессуальных издержек.
Таллиннская скорая помощь должна компенсировать процессуальные издержки 14 работникам на 75 процентов. Решение суда еще не вступило в силу, и Таллиннская скорая помощь имеет право в течение 30 дней подать кассационную жалобу в Государственный суд.