ВИДЕО | „Наши наркоманы и контрабандисты очень хитрые. Тайники могут быть где угодно“. Репортаж с соревнований служебных собак(5)
Во вторник в Кинологическом центре Тагади (Tagadi Koerte Treeningkeskus) определились лучшие служебные собаки, которые ищут особые предметы (наркотики, табак и взрывчатые вещества). Репортер RusDelfi побывал на месте и поговорил с участниками событий.
Всего в соревновании приняли участие 30 команд из Департамента полиции и погранохраны, Центра разминирования Спасательного департамента, Налогово-таможенного департамента и тюремной службы, а также две пары участников из военной полиции Латвии.
Соревнования прошли в двух разных видах: поиск запаха предметов на открытой местности и поиск запаха предметов на стене. Собаки соревновались на двух дорожках, на каждой из которых было не менее 50 предметов. Всего в соревновании приняли участие 30 команд из Департамента полиции и погранохраны, Центра разминирования Спасательного департамента, Налогово-таможенного департамента и тюремной службы, а также две пары участников из военной полиции Латвии.
Смотрите, какая была обстановка на месте и как проходило мероприятие в видео.