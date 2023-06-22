ВИДЕО | „Наши наркоманы и контрабандисты очень хитрые. Тайники могут быть где угодно“. Репортаж с соревнований служебных собак

Всего в соревновании приняли участие 30 команд из Департамента полиции и погранохраны, Центра разминирования Спасательного департамента, Налогово-таможенного департамента и тюремной службы, а также две пары участников из военной полиции Латвии.

Соревнования прошли в двух разных видах: поиск запаха предметов на открытой местности и поиск запаха предметов на стене. Собаки соревновались на двух дорожках, на каждой из которых было не менее 50 предметов. Всего в соревновании приняли участие 30 команд из Департамента полиции и погранохраны, Центра разминирования Спасательного департамента, Налогово-таможенного департамента и тюремной службы, а также две пары участников из военной полиции Латвии.



Смотрите, какая была обстановка на месте и как проходило мероприятие в видео.