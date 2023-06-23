Бизнес Марта Хельме идет ни шатко ни валко, зато на сайте открывается нечто неожиданное

Идут годы, но созданное для управления мызой паевое товарищество никак себя не проявляет. Если в 2021 году согласно годовому отчету прибыль составила 89 евро, то в 2022 году предприятие понесло убытки в размере 176 евро. За прошедшие годы паевое товарищество оказалось в минусе в 706 евро.

Собственно сама мыза не относится к паевому товариществу, которое не располагает особым имуществом. Стоимость имущества вместе с оборотными активами составляет 1850 евро. Хорошо еще, что собственный капитал не в минусе. Но если дела будут идти так, как сейчас, то через несколько лет дойдет и до этого.

Однако наш интерес к мызе супругов Хельме вызван вовсе не тем, как идут дела у паевого товарищества, а тем, что стоит на электронным адресом www.suurelahtrumois.ee. Вбив этот адрес в поисковую систему, вы попадете на сайт ukrainaheaks.ee («Для Украины!“), на котором представлена информация об общественных организациях — НКО „Eesti Pagulusabi“ и НКО „Mondo“, которые оказывают помощь украинским беженцам.

Сайт работает таким образом не первый день.