Автомобиль наехал на пешеходном переходе на робота-курьера. Кто виноват?(3)
Роботы-курьеры уже прочно вошли в нашу жизнь. Поскольку эти тележки-роботы передвигаются по тротуарам и проезжей части, столкновения с другими участниками движения неизбежны. Как выяснилось, в разных случаях роботов-почтальонов приравнивают то к транспортным средствам, то к пешеходам, пишет издание Delfi Forte.
В конце прошлого года в Таллинне произошло дорожное происшествие с участием робота-курьера. Легковой автомобиль столкнулся на пешеходном переходе с посылочным роботом Starship, на корпусе и антенне которого горели желтые огоньки. После столкновения с автомобилем робота-почтальона отбросило и протащило 20 метров через перекресток, пока водитель наконец не остановился. У автомобиля пострадала передняя часть, робот получил более серьезные повреждения: отвалилось одно колесо, пострадала рама подвески. Обстоятельства дорожного происшествия установлены и к настоящему времени ущерб возмещен.