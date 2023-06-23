Автомобиль наехал на пешеходном переходе на робота-курьера. Кто виноват?

В конце прошлого года в Таллинне произошло дорожное происшествие с участием робота-курьера. Легковой автомобиль столкнулся на пешеходном переходе с посылочным роботом Starship, на корпусе и антенне которого горели желтые огоньки. После столкновения с автомобилем робота-почтальона отбросило и протащило 20 метров через перекресток, пока водитель наконец не остановился. У автомобиля пострадала передняя часть, робот получил более серьезные повреждения: отвалилось одно колесо, пострадала рама подвески. Обстоятельства дорожного происшествия установлены и к настоящему времени ущерб возмещен.