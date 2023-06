В Хааберсти на празднике Иванова дня выступит суперзвезда 80-х - группа Fancy

В Хааберсти большой праздничный костер будет зажжен в четверг, 22 июня в 20.00“, — сказал Сильянов. По словам старейшины, в Хааберсти главным исполнителем на празднике Иванова дня станет суперзвезда 80-х группа Fancy. „В исполнении Fancy прозвучат такие известные хиты, как Flames Of Love, Lady Of Ice, Slice Me Nice, Bolero, Chinese Eyes, Running Man и другие. Кроме того, для гостей выступит группа Soov. Вечеринка завершится настоящей летней дискотекой, крутить пластинки будет ди-джей Марк Китаев“, - добавил Сильянов и пригласил всех желающих на праздник Иванова дня в Хааберсти.



На празднике Иванова дня в Хааберсти будет интересно как детям, так и взрослым. „На месте будет возможность подкрепиться, для детей будет открыта небольшая детская зона. Праздник завершит настоящая пляжная дискотека“, - продолжил старейшина и добавил, что праздник бесплатный, приглашаются все желающие.



Количество парковочных мест на пляже озера Харку ограничено, поэтому рекомендуется приехать на праздник на общественном транспорте или прийти пешком. Ближайшая остановка - Вяйке-Ыйсмяэ, находится всего лишь в нескольких сотнях метров от пляжа. Обращаем внимание, что праздник безалкогольный.



Праздник Иванова дня в Хааберсти организует управа района Хааберсти.