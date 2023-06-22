Остались с носом? Государственный суд отклонил жалобу оппозиции

Суд рассматривал две апелляции, поданные 38 депутатами Рийгикогу, принадлежащими к фракциям EKRE, Центристской партии и Isamaa. Податели жалобы просили отменить решения Рийгикогу от 15, 16 и 22 мая, согласно которым была прекращена подача вопросов процедурного характера по утверждению повестки дня, а также прекращено представление законопроектов и запросов.

Коллегия конституционного надзора постановила сегодня, что прекращение подачи проектов и вопросов не нарушило прав заявителей, и по этому пункту жалоба была отклонена. Однако в оставшейся части апелляции были отклонены, поскольку право членов Рийгикогу на представление процедурных вопросов не вытекает из Конституции, а является вопросом, который должен решать сам парламент в рамках своих полномочий по саморегулированию.

Коллегия отметила, что Конституция предоставляет членам Рийгикогу право вносить законопроекты и вопросы, но это право не является неограниченным. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, время, отведенное для этой цели, может быть ограничено, если количество внесенных законопроектов и ходатайств о резолюциях настолько велико, что мешает парламенту обсуждать вопросы повестки дня.

В решении отмечается, что заседания Рийгикогу с 8 по 13 мая продолжались 65 часов, включая дополнительную сессию, однако до повестки дня обсуждение так и не дошло. Для сравнения, годом ранее на 12 заседаниях законопроекты и вопросы рассматривались всего 32 минуты. Кроме того, за короткий период времени правительство получило 345 вопросов от членов Рийгикогу, ответы на которые, по оценкам правительства, могут занять от 345 до 1035 часов.