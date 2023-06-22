Остались с носом? Государственный суд отклонил жалобу оппозиции(23)
Государственный суд Эстонии постановил в опубликованном сегодня решении, что ограничение на передачу запросов и проектов было необходимо для обеспечения функционирования Рийгикогу и не нарушало прав его членов.
Суд рассматривал две апелляции, поданные 38 депутатами Рийгикогу, принадлежащими к фракциям EKRE, Центристской партии и Isamaa. Податели жалобы просили отменить решения Рийгикогу от 15, 16 и 22 мая, согласно которым была прекращена подача вопросов процедурного характера по утверждению повестки дня, а также прекращено представление законопроектов и запросов.
Коллегия конституционного надзора постановила сегодня, что прекращение подачи проектов и вопросов не нарушило прав заявителей, и по этому пункту жалоба была отклонена. Однако в оставшейся части апелляции были отклонены, поскольку право членов Рийгикогу на представление процедурных вопросов не вытекает из Конституции, а является вопросом, который должен решать сам парламент в рамках своих полномочий по саморегулированию.
Коллегия отметила, что Конституция предоставляет членам Рийгикогу право вносить законопроекты и вопросы, но это право не является неограниченным. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, время, отведенное для этой цели, может быть ограничено, если количество внесенных законопроектов и ходатайств о резолюциях настолько велико, что мешает парламенту обсуждать вопросы повестки дня.
В решении отмечается, что заседания Рийгикогу с 8 по 13 мая продолжались 65 часов, включая дополнительную сессию, однако до повестки дня обсуждение так и не дошло. Для сравнения, годом ранее на 12 заседаниях законопроекты и вопросы рассматривались всего 32 минуты. Кроме того, за короткий период времени правительство получило 345 вопросов от членов Рийгикогу, ответы на которые, по оценкам правительства, могут занять от 345 до 1035 часов.
Поэтому, по мнению Государственного суда, нет оснований утверждать, что у членов Рийгикогу не было достаточно времени для передачи законопроектов и вопросов. Хотя в три дня заседания время на рассмотрение законопроектов было ограничено, на то были веские причины. Коллегия ранее постановила, что одной из законных целей ограничения прав членов парламента является эффективное функционирование Рийгикогу. Парламент должен быть организован таким образом, чтобы он мог выполнять все свои конституционные функции.
Государственный суд дал понять, что все представленные законопроекты также должны быть обсуждены, приняты или отклонены. Вопросы позволяют парламенту осуществлять контроль над правительством, но для того, чтобы это было эффективно, ответы на них должны даваться быстро - в течение 20 дней заседаний, согласно Конституции. Работа парламента должна быть организована таким образом, что его члены получали ответы в течение этого срока. В то же время правительство отмечает, что большое количество вопросов и обязанность оперативно отвечать на них существенно затрудняют работу исполнительной власти.
Наконец, Коллегия пришла к выводу, что большое количество процедурных вопросов, законопроектов и вопросов свидетельствует об обструкции, когда меньшинство в парламенте мешает большинству исполнять свою политическую волю. Такой инструмент политической борьбы должен быть до определенной степени терпим в работе Рийгикогу, но он не должен парализовать работу парламента до такой степени, что законодательный орган больше не может выполнять свои конституционные функции - это было бы злоупотреблением правами парламентского меньшинства.
„Меньшинство в Рийгикогу может временно препятствовать работе Рийгикогу, но не бесконечно. Если бы было разрешено неограниченное препятствование, даже небольшая группа депутатов могла бы сделать Рийгикогу недееспособным. Учитывая центральное место Рийгикогу в конституционном строе Эстонии, длительная недееспособность Рийгикогу может парализовать функционирование конституционного строя“, - постановил Государственный суд Эстонии.
В то же время Коллегия подчеркнула, что большинство в Рийгикогу и правительство при реализации своей воли должны также учитывать конституционные требования к принятию решений в Парламенте. В частности, важно обеспечить членам Рийгикогу равные возможности для участия в дебатах, открытость и прозрачность процедур, а также достаточное время для обсуждения проектов и формирования мнений с целью принятия обоснованных решений. По этой причине законопроекты не должны слишком часто привязывать к вотуму доверия правительству. Безудержный обструкционизм и слишком частая увязка законопроектов с вотумом о доверии приводят к остановке работы парламента.
Государственный суд придерживается мнения, что конфликты в работе парламента должны разрешаться, прежде всего, самим парламентом. Обязанность всех членов Рийгикогу - обеспечить его работоспособность.
С решением Верховного суда можно ознакомиться здесь.
Оппозиция обратилась в суд
Оппозиция объявила 17 мая, что решила обратиться в Государственный суд, поскольку, по их мнению, закон был нарушен, так как заставил оппозицию замолчать.
„Мы дошли до того, что парламентскую оппозицию заставили замолчать, нарушив закон“, - заявил Мартин Хельме на пресс-конференции 17 мая. - Был нарушен регламент Рийгикогу.Здесь происходит неправовой процесс. Мы обратились к Паулю Кересу, который согласился представлять интересы депутатов“.
Лидер Isamaa Хелир-Вальдор Сеедер заявил тогда, что необходима юридическая ясность в процедурных вопросах. В то же время он признал, что политическое противостояние в Рийгикогу сильно и что Государственный суд, несомненно, не сможет разрешить его каким-либо решением. „Использование процедурных вопросов [для остановки работы Рийгикогу] - это следствие, а не причина“, - добавил он.
Оппозиционные партии тем самым ссылались на то, что произошло в понедельник в зале Рийгикогу, где спикер Рийгикогу Лаури Хуссар (Eesti 200) перестал позволять оппозиционным депутатам бесконечно задавать процедурные вопросы и установил лимит времени на внесение вопросов и передачу проектов. Когда этот лимит времени превышали, он отключал микрофоны. Этим Хуссар положил конец недельной обструкции в Рийгикогу, по причине которой работа парламента встала.
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