Бесплатно в Нарве: регистрируйтесь на трехдневный интенсив по созданию стартап-продукта

„Идеальная аудитория - люди, у которых есть начальный стартап или желание его запустить. Те, кто забуксовал на каком-то этапе, смогут получить пошаговые инструкции, как двигаться дальше. По опыту - хорошую обратную связь на такие мероприятий мы получаем от людей, которые уже занимаются чем-то похожим либо у них есть идея и они пока не понимают, как же развивать ее дальше. Именно пошаговые инструкции помогают сдвинуться с мертвой точки“, - говорит Алексей Колесников, который особенно подчеркивает, что ценность этого бесплатного семинара заключается в том, что в качестве экспертов там выступит много людей из различных отраслей - финансистов, инвесторов, разработчиков и т.д. „И очень важный момент, который я всегда подчеркиваю, говоря о таких интенсивах, что на них люди будут говорить о своих ошибках. И у вас появится шанс уж эти-то точно не повторить, а значит, стать еще на шаг ближе к своей цели“.