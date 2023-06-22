Бесплатно в Нарве: регистрируйтесь на трехдневный интенсив по созданию стартап-продукта
Уже совсем скоро, 27 июня в Нарве пройдет 3-дневный практический интенсив для тех, кому интересно было бы создать свой стартап. Программа Tech Startup Bootcamp поможет проверить свою бизнес-идею на жизнеспособность без вложений в разработку продукта. Организаторы обещают, что интенсив станет настоящей „прокачкой“, которая позволит пройти путь от бизнес-идеи до полноценного проекта, и, самое главное, получить новые идеи и менторскую поддержку.
„По завершению трех дней самые продвинутые и целеустремленные получат шанс присоединиться к крупнейшему в странах Балтии стартап-инкубатору Технополя, чтобы масштабировать свой стартап, выведя продукт, скажем, на рынок США, и обзавестись полезными знакомствами с ведущими менторами и инвесторами“, - рассказала координатор русскоязычной программы инкубации Технополя Ольга Курдовская.
Один из менторов Технополя, ангел-инвестор, экс-региональный директор Bolt Алексей Колесников, который также будет одним из спикеров на инфодне, рассказал, что его блок состоит из нескольких тем, и с его стороны речь пойдет о возможностях валидации идеи и привлечения инвестиций.
„Идеальная аудитория - люди, у которых есть начальный стартап или желание его запустить. Те, кто забуксовал на каком-то этапе, смогут получить пошаговые инструкции, как двигаться дальше. По опыту - хорошую обратную связь на такие мероприятий мы получаем от людей, которые уже занимаются чем-то похожим либо у них есть идея и они пока не понимают, как же развивать ее дальше. Именно пошаговые инструкции помогают сдвинуться с мертвой точки“, - говорит Алексей Колесников, который особенно подчеркивает, что ценность этого бесплатного семинара заключается в том, что в качестве экспертов там выступит много людей из различных отраслей - финансистов, инвесторов, разработчиков и т.д. „И очень важный момент, который я всегда подчеркиваю, говоря о таких интенсивах, что на них люди будут говорить о своих ошибках. И у вас появится шанс уж эти-то точно не повторить, а значит, стать еще на шаг ближе к своей цели“.