21.06.2023, 18:50
В интернет-магазине мороженое и кофе продавались с невероятными скидками, но получить заказанные товары смогли не все
Комментарий магазина!
ФОТО: | Delfi Meedia
В интернет-магазине Rimi 20 и 21 июня действовало специальное ценовое предложение на мороженое и зерновой кофе. Однако не все покупатели смогли получить заказанные товары, пишет Ärileht.
В интернет-магазине Rimi вчера и сегодня действовало специальное предложение на безлактозное мороженое Balbino Fitlap. Пол-литра мороженого, которое обычно стоит 4,29 евро, постоянным клиентам предлагалось всего за 0,59 евро. Кроме того, и киллограмовую упаковку кофейных зерен можно было приобрести всего за 59 центов.