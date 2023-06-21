В интернет-магазине мороженое и кофе продавались с невероятными скидками, но получить заказанные товары смогли не все

В интернет-магазине Rimi вчера и сегодня действовало специальное предложение на безлактозное мороженое Balbino Fitlap. Пол-литра мороженого, которое обычно стоит 4,29 евро, постоянным клиентам предлагалось всего за 0,59 евро. Кроме того, и киллограмовую упаковку кофейных зерен можно было приобрести всего за 59 центов.