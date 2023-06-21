ГОРЯЧИЙ РОЗЫГРЫШ | Покажите всем, как отмечаете Яанов день, и выиграйте мангал с пикник-корзиной!

Как поучаствовать в конкурсе:

Пришлите фотографию, как вы празднуете свой Яанов день, до 26 июня на адрес arina.arepjeva@delfi.ee. В теме письма укажите „Мой Яанов день“.

Не забудьте указать имя и фамилию того, кто сделал фото.

Расскажите историю своего праздника: как вы празднуете этот день, какие традиции в вашей семье сохраняются из года в год, а может быть, этот день для вас ассоциируется с каким-то важным личным событием?

После 26 июня мы объявим на сайте голосование, по его итогам определятся три победителя, которые получат главный приз — портативный мангал и пикник-корзину с различными закусками!