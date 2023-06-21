На пляже в Пярну нужно быть осторожным. Появилась потенциальная опасность

При норме 100 единиц на 100 мл воды, во взятых в понедельник пробах содержание этих бактерий было у гостиницы Hedon 110 единиц, а в районе улицы Куусе — 150.

Департамент здоровья поясняет, что энтерококки и кишечная палочка — распространенные бактерии, живущие в кишечнике людей и теплокровных животных. Но среди них могут быть микроорганизмы, которые вызывают, к примеру, расстройство желудочно-кишечного тракта.

Опасность заразиться „плохими“ бактериями возрастает в зависимости от степени превышения нормы.

Прежде всего медики рекомендуют избегать глотания воды. Не следует купаться при наличии открытых ран. Особенно осторожными нужно быть детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.

Повторные пробы будут взяты в понедельник.

На пляжах Раэкюла, Май и Вана-Пярну вода для купания соответствует нормам.

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