ПРОГНОЗ НА ПРАЗДНИКИ | Метеослужба вынесла жителям Эстонии предупреждение

Прогноз погоды на праздники

Четверг, 22.06:

Ночью: В Западной Эстонии облачность усилится. Рано утром дождь достигнет островов и распространится дальше на материк, вероятна гроза. В Восточной Эстонии малая и переменная облачность, без дождей. Ветер южный 2-8 м/с, во время грозы порывы более сильные. Температура воздуха 13..19°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах грозы, которые сопровождаются сильным дождем, местами возможен град. К вечеру с запада облачность рассеется и дождь ослабнет. Ветер с юга повернет на запад, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с, во время грозы порывы более сильные. Температура воздуха 18..24, в первой половине дня в Эстонии до 28°C.



Пятница, 23.06:

Ночью: В начале ночи в Восточной Эстонии переменная облачность, местами дожди. После полуночи везде ясно или переменная облачность. Ветер западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Малая и переменная облачность. В отдельных местах возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный и западный 4-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 22..27, на открытом ветру побережье до 18°С.



Суббота, 24.06:

Ночью: Ясно, местами облачно, без осадков. Ветер северо-западный и северный 3-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Малая и переменная облачность. Местами дожди. Ветер северо-западный и северный 3-8, на северном побережье ветер западный порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21..26, на открытом ветру побережье до 17°С.



Воскресенье, 25.06:

Ночью: Ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдут дожди, во второй половине дня осадки могут усилиться. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на открытом для ветра побережье до 18°С.