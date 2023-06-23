Консалтинговая компания Miltton расширяет деятельность в Украине

После того, как в Украине установится мир, стране предстоит небывалый в новейшей истории процесс восстановления, который окажет большое влияние на мировую экономику. По словам партнера Miltton и одного из авторов инициативы по восстановлению домов в Бучанском районе Restore Ukraine Лехари Каустеля, он рад отметить, что североевропейские предприятия и организации проявляют интерес к восстановлению Украины.

„Мы хотим активно содействовать восстановлению Украины. Помимо оказания услуг, учитывающих специфику украинского рынка, мы удалим внимание и растущей потребности лучше понимать влияние предстоящего восстановления Украины и за пределами ее границ“, – сказал Каустель.

Ранее деятельность Miltton в Украине включала в себя организацию мероприятий по консультированию стартапов и цифровизации, а также сотрудничество c сетью молодежных организаций YES Forum Ukraine и центрами поддержки предпринимателей „Дія.Бізнес“. 1 июля в Киеве начнет работу постоянное представительство Miltton – управлять процессами оказания услуг Miltton в Украине будет Татьяна Трегобчук, ранее возглавлявшая департамент корпоративных коммуникаций украинского медиахолдинга 1+1 Медиа. Она обладает обширным опытом работы в сферах связей с общественностью, кризисной коммуникации, работы со СМИ, лоббизма, а также управлении коммуникационными проектами на международном уровне.

По словам Трегобчук, такие игроки, как Miltton, очень востребованы на украинском рынке. „Украина, для которой война длится уже более девяти лет, находится в очень сложной и изменчивой ситуации. Стране нужен уникальный набор компетенций, которым располагает Miltton. Моей задачей станет построение мостов между странами Северной Европы и Украиной, и содействие успеху североевропейских компаний на сложном, но очень интересном украинском рынке“, – сказала Трегобчук.