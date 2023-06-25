ТОП-5: Названы любимые бренды продуктов питания жителей Эстонии

Во-первых, за Kalev следует мясной бренд Maks&Moorits, который стал самым любимым брендом среди мужчин, но успех Kalev также снижается по сравнению с другими любимыми брендами продуктов питания, такими как плавленый сыр Merevaik, мясной бренд Rakvere и молочные бренды Alma и Farmi.

По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннасте, здесь свою роль может сыграть смелая смена упаковки Kalev, в то же время привлекательность Kalev постепенно снижалась в течение всего периода проведения исследования, т.е. семи лет и среди потребителей среднего и старшего возраста.

„Однако в целом среди самых популярных брендов продуктов питания по сравнению с прошлым годом нет новичков, и жители Эстонии по-прежнему ценят местные бренды области продуктов питания, особенно те, которые нацелены на местного потребителя и которые стали привычными с годами“, — добавила Мяннасте.

Если смотреть по товарным группам, то в 25 самых любимых продуктовых брендов входит больше всего марок молочной, мясной и зерновой продукции. Бренды с более широким международным охватом, как правило, являются одними из самых популярных благодаря более высокому предпочтению неэстонцев.

Предпочтения брендов по-прежнему различаются в зависимости от возраста и пола: в то время как самый молодой сегмент потребителей (15–24 года) предпочитает бренды кондитерских изделий, закусок и напитков, потребители среднего и старшего возраста предпочитают в дополнение к Kalev бренды основных продуктов питания, то есть мясные, молочные и зерновые продукты.

Среди фаворитов у мужчин больше брендов напитков, чем у женщин, и мясные бренды также сохраняют более сильные позиции. Марки молочных продуктов и круп, хлебобулочных и кондитерских изделий, как правило, являются фаворитами в первую очередь у женщин.