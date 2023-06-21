Коалиция ищет возможность лишить граждан РФ и Беларуси права голоса без изменения Конституции

Объясняя необходимость ограничить часть жителей Эстонии в правах, коалиционные политики ссылаются на угрозу безопасности. Многие эксперты назвали это опасным прецедентом, противоречащим основному закону страны, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Однако Минюст провел исследование позиций юристов по данному вопросу. И их мнения разделились, сообщил министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ):„Анализ показал, что менять Конституцию все-таки придется. Но мы знаем, что у юристов есть разные мнения. И постараемся глубже проанализировать эти мнения, чтобы точнее понять, можем ли мы ограничить избирательное право в этом случае без необходимости менять основной закон. Сегодня цель правящей коалиции - найти такие решения, которые не потребуют изменения Конституции“, - пояснил Лаанет.

„Мы пытаемся найти здесь такое правовое решение, при котором Конституцию стран затрагивать бы не пришлось, но при этом было возможно, хотя бы временно, ограничить избирательное право граждан страны-агрессора“, - добавил министр.

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