Какова связь между инфляцией и потреблением наркотиков в Эстонии? Исследование дает неожиданный ответ

В исследовании, выполненном в качестве дипломной работы для финансового колледжа Академии внутренней обороны, Кармен Тийнас проанализировала связь эстонского рынка наркотиков с инфляцией, изменениями цен на наркотические препараты и рыночной логикой. Исследование Тийнас показало, что цены на наркотики в Эстонии доступны для простых людей, особенно с учетом быстрого роста заработной платы в последние годы.

Если другие товары за последние пять лет подорожали из-за инфляции, то цена на наркотические вещества практически не изменилась. Таким образом, наркотики внезапно стали более доступными по сравнению с другими товарами, что, к сожалению, способствует их предпочтению, например, алкоголю.

Грамм каннабиса или амфетамина стоит в среднем 20 евро, грамм кокаина — 150 евро.

Согласно исследованию, этому явлению есть два объяснения. Во-первых: острая конкуренция среди продавцов наркотиков не позволяет повышать цену, да и достаточная рентабельность позволяла этого не делать. Во-вторых, на так называемом оптовом европейском рынке на ряд наркотиков цены в последнее время даже снизились.

Исследование установило, что на эстонском рынке наркотиков достаточно участников с продающей стороны, поэтому работают несколько правил рыночной экономики: при покупке в больших количествах цена за единицу ниже, а конкуренция продавцов обеспечивает качество, т.е. чистоту товара. Примечательно, что за последние годы чистота продаваемых в Эстонии наркотиков значительно улучшилась. Однако это способствует развитию зависимости.

Согласно исследованию, мнение о том, что экономический спад приводит к снижению потребления наркотиков из-за снижения покупательной способности людей, не соответствует действительности. Наоборот, нынешний экономический спад, вероятно, увеличит потребление наркотиков, поскольку они легкодоступны и относительно дешевы.

По мнению Тийнас, контроль над инфляцией также критически важен с точки зрения профилактики наркомании и здоровья общества.