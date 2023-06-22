RMK: на наших объектах нельзя разводить костры на праздниках. Но есть исключения?(4)
В настоящее время по всей Эстонии действует строгий запрет на разведение огня на природе. Этот запрет действителен и на объектах RMK. RusDelfi выяснил, чего еще не стоит делать на природе и в каких местах можно организовать пикник без разведения костра.
Что грозит за разведение костра?
За использование открытого огня в запрещённом месте может быть выписан штраф до 1200 евро частному лицу и до 3200 – юридическому.
А где тогда можно?
Фактически, из-за жаркой погоды и как следствие – пожароопасной ситуации, разводить огонь, использовать гриль и даже курить в природных местах – нельзя.
„Будет запрещено разводить костры, готовить на гриле и курить на природе, потому что в очень сухую погоду достаточно небольшой искры, чтобы начался масштабный пожар. В пожароопасные периоды использование гриля, разведение костров и курение также запрещены и в лесных массивах RMK“, – сообщает Туули Таавет, специалист отдела превенции Спасательного департамента. „Вы все еще можете развести костер и приготовить на гриле в собственном саду, но необходимо обеспечить безопасность и иметь под рукой первоочередное средство пожаротушения. Но по возможности лучше и там не разводить огонь“, – добавила она.
Как долго продлится запрет?
На этот вопрос RusDelfi отвечает пресс-секретарь Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп: „Сегодня невозможно точно сказать, как долго продлятся ограничения, так как это зависит от погодных условий и количества лесных и ландшафтных пожаров. На данный момент уже долгое время стоит очень сухая погода, а также много лесных и ландшафтных пожаров“.
Все-таки есть исключения?
Костры на Яанов день могут быть организованы сообществами и местными самоуправлениями. Разрешены костры, организованные местными самоуправлениями, а также на своём участке (на даче или частном доме). Такие костры не требуют согласования со Спасательным департаментом, но нужно очень внимательно следовать правилам пожарной безопасности и иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. В случае, если огонь всё-таки вышел из-под контроля, сразу звоните в Центр тревоги 112.
Чего не стоит делать, разводя костер?
Костер не нужно разводить вблизи от легко воспламеняемых предметов, а также от зданий и леса. Место, на котором разрешено разводить огонь, должно быть хорошо подготовлено – вокруг скошена трава и увлажнена почва. Разводить огонь можно только в безветренную погоду или при слабом ветре. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность. Кострище нужно огородить камнями и вокруг убрать весь мусор! Почву вокруг костра можно увлажнить, чтобы огонь не распространялся дальше по сухой траве. Обязательно у костра должны быть готовы первоочередные средства для тушения огня (огнетушитель или ведро с водой), а в конце нужно убедиться, что огонь полностью погас. Огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, ведь для того, чтобы разгорелся пожар, достаточно даже нескольких секунд. Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать наблюдателя, который будет следить за костром с момента его разжигания до момента, когда он погаснет, чтобы разведение костра было безопасным.
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