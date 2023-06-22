RMK: на наших объектах нельзя разводить костры на праздниках. Но есть исключения?

Что грозит за разведение костра?

За использование открытого огня в запрещённом месте может быть выписан штраф до 1200 евро частному лицу и до 3200 – юридическому.

А где тогда можно?

Фактически, из-за жаркой погоды и как следствие – пожароопасной ситуации, разводить огонь, использовать гриль и даже курить в природных местах – нельзя.

„Будет запрещено разводить костры, готовить на гриле и курить на природе, потому что в очень сухую погоду достаточно небольшой искры, чтобы начался масштабный пожар. В пожароопасные периоды использование гриля, разведение костров и курение также запрещены и в лесных массивах RMK“, – сообщает Туули Таавет, специалист отдела превенции Спасательного департамента. „Вы все еще можете развести костер и приготовить на гриле в собственном саду, но необходимо обеспечить безопасность и иметь под рукой первоочередное средство пожаротушения. Но по возможности лучше и там не разводить огонь“, – добавила она.

Как долго продлится запрет?

На этот вопрос RusDelfi отвечает пресс-секретарь Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп: „Сегодня невозможно точно сказать, как долго продлятся ограничения, так как это зависит от погодных условий и количества лесных и ландшафтных пожаров. На данный момент уже долгое время стоит очень сухая погода, а также много лесных и ландшафтных пожаров“.

Все-таки есть исключения?

Костры на Яанов день могут быть организованы сообществами и местными самоуправлениями. Разрешены костры, организованные местными самоуправлениями, а также на своём участке (на даче или частном доме). Такие костры не требуют согласования со Спасательным департаментом, но нужно очень внимательно следовать правилам пожарной безопасности и иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. В случае, если огонь всё-таки вышел из-под контроля, сразу звоните в Центр тревоги 112.

Чего не стоит делать, разводя костер?