21.06.2023, 11:24
ФОТО и ВИДЕО | В Пылтсамаа произошел взрыв на заводе
Во вторник в 21:40 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Вягари в Пылтсамаа на деревообрабатывающем заводе взорвалась древесная пыль. Людей на заводе в момент взрыва не было.
Прибывшие на место спасатели не увидели огня, поэтому начали вскрывать конструкции, чтобы обнаружить очаги возгорания. Было обнаружено два возможных очага возгорания. Выяснилось, что взрыв произошел на транспортной линии между станками, которая находилась с внешней стороны здания.
После полуночи спасатели уехали, так как возгорание было потушено, а термокамера показала, что температура в очагах возгорания понизилась.