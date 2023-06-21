ФОТО И ВИДЕО | Ночное заседание Рийгикогу: кто-то шпионит у кабинета коллеги, другой разгоняет сон банными процедурами(8)
Очередное затянувшееся заседание Рийгикогу вновь заставило депутатов парламента провести ночные часы в замке на Тоомпеа. Чем занимают себя народные избранники?
Входящая во фракцию Эстонской народной консервативной партии (EKRE) Хелле-Мооника Хельме говорит, что не смыкала глаз в течение суток. Ночную работу в парламенте она описывает двумя словами: время прошло „без сна и весело“.
„Вели разговоры, выступали… Обычная такая работа парламентария в ходе ночного заседания“, - сказала она журналисту Delfi.
Бодрствующая к моменту разговора с корреспондентом уже 30 часов Хельме отметила, что она вообще не относится к тому типу людей, которые могут спать по час-два: если уж спать, то по полной программе. „Сейчас у меня совершенно нормальное состояние, вообще не жалуюсь“, - добавила она.
И еще один депутат, с которым удалось поговорить журналисту, сообщил, что не чувствует себя не в своей тарелке после бессонной ночи. Танель Кийк (Центристская партия), Хана Лахе (Партия реформ) и Лаури Хуссар (партия Eesti 200) также заверили, что голова у них после ночных бдений кругом не идет.
„Смогла 5-6 часов поспать, но потом дела. Проголосовала за равенство браков, так что это всё того стоило“, - удовлетворенно отметила Лахе.
По ее словам, когда она рано утром чистила зубы, то заметила, что один из депутатов от EKRE ходил около ее кабинета, и ей показалось, что тот пытался сфотографировать якобы стоящий у нее на окне радужный флаг. Как сказала Лахе, это уже не первый раз, когда народные избранники от EKRE по ночам ходят и ищут этот флаг. От этого становится страшновато...
На вид довольно уставший Лаури Хуссар сказал, что поспал пару часиков, ночью спикер Рийгикогу открыл свои окна нараспашку и наслаждался во время короткого сна ночной летней прохладой.
Как рассказал пойманный журналистом утром в коридорах Рийгикогу Танель Кийк, он ночевал также в своем кабинете. Но по-быстрому съездил домой, чтобы побриться, привести себя в порядок и поменять рубашку.
Многие другие депутаты — всего около пятидесяти человек - сообщили Delfi, что воспользовались возможностью и посетили расположенный на подвальном этаже банный центр, где помимо принадлежностей для гигиенических процедур имеются тренажеры и массажные кресла.