Новости Эстонии
24.06.2023, 20:31

Около 400 тонн опасных отходов от пожара в Суур-Сыямяэ вывезли в Тарту. Это лишь малая часть загрязнения

 
ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ: Загрязненная почва и другие опасные вещества должны храниться таким образом. На снимке хранилище опасных отходов Epler & Lorenz в Пылвамаа. Отходы от пожара в Суур-Сыямяэ туда не перевозились, это иллюстрация.
ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ: Загрязненная почва и другие опасные вещества должны храниться таким образом. На снимке хранилище опасных отходов Epler & Lorenz в Пылвамаа. Отходы от пожара в Суур-Сыямяэ туда не перевозились, это иллюстрация.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Epler & Lorenz вывезет остатки сгоревшего центра опасных отходов на Суур-Сыямяэ в Таллинне не в Ида-Вирумаа, как сообщалось на прошлой неделе, а, видимо, в Тарту, пишет „Эстонский Экспресс“.

Член правления и один из владельцев AS Epler & Lorenz Арго Лууде в прошлый раз ответил на вопрос „Эстонского Экспресса“, что загрязненная на месте пожара почва будет доставлена ​​в центр опасных отходов VKG в Ида-Вирумаа. На самом деле, отходы от пожара Суур-Сыямяэ в настоящее время хранятся не в Ида-Вирумаа, а в Тарту.

По данным Департамента окружающей среды, к понедельнику этой недели с места пожара Таллиннского центра опасных отходов вывезена 251 тонна твердых отходов, содержащих опасные вещества, и 131 тонна камней и грунта, содержащих опасные вещества. Все эти отходы общим весом 382 тонны были перевезены в Тарту и переданы на предприятие по переработке опасных отходов Epler & Lorenz, расположенное на улице Равила.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии