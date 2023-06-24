Около 400 тонн опасных отходов от пожара в Суур-Сыямяэ вывезли в Тарту. Это лишь малая часть загрязнения

Член правления и один из владельцев AS Epler & Lorenz Арго Лууде в прошлый раз ответил на вопрос „Эстонского Экспресса“, что загрязненная на месте пожара почва будет доставлена ​​в центр опасных отходов VKG в Ида-Вирумаа. На самом деле, отходы от пожара Суур-Сыямяэ в настоящее время хранятся не в Ида-Вирумаа, а в Тарту.