В Таллинне впервые открылись инвапляжи для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

С точки зрения прав человека и равного обращения важно обеспечить всем доступ к общественным местам, в том числе пляжам. Пляжный отдых – это важная возможность пообщаться друг с другом и расслабиться. Ограниченный доступ к пляжу может привести к социальной изоляции, которая, в свою очередь, влияет на качество жизни людей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.

С учетом этого в прошлом году в Таллинне – в Пирита и Пикакари – впервые открылись долгожданные инвапляжи. Теперь люди с ограниченными физическими возможностями смогут безопасно спуститься в воду по дощатому настилу на специальном инвалидном кресле.

На инвапляже имеется все необходимое: просторная кабинка для переодевания, деревянная терраса, навес и пандус, который объединяет все это. На пляже есть три специальных инвалидных кресла с поплавками – на таком кресле можно спуститься в воду по пандусу, но оно хорошо едет и по песку.

Посетителям инвапляжа помогает спасатель на воде из команды береговой охраны G4S, прошедший специальное обучение: он поможет пересесть из обычного инвалидного кресла в кресло для купания, ознакомит с требованиями безопасности и подготовит отдыхающего к погружению в воду. В целях безопасности спускаться в воду можно только вместе с личным сопровождающим.

Местоположение

Инвапляжи находятся на пляжах Пирита и Пикакари рядом со штабами береговой охраны G4S.

Время работы

Инвапляжи открыты каждый день в течение всего официального пляжного сезона с 1 июня по 31 августа с 12:00 до 18:00. Ограничений по времени использования услуги нет, так что арендовать инвалидное кресло для купания можно хоть на пару часов.

Стоимость

Для людей с заболеваниями опорно двигательного аппарата эта возможность, несомненно, бесценна. Услуга бесплатна для всех желающих.

Условия использования

Чтобы воспользоваться инвапляжем, необходимо лишь прийти на пляж в хорошем настроении и обратиться к команде береговой охраны. Для использования инвалидного кресла необходимо присутствие личного сопровождающего.