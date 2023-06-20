ФОТО | Хорошие мальчики! В Тагади служебные собаки соревновались в поиске наркотиков, табака и взрывоопасных предметов

Соревнования прошли в двух разных видах: поиск запаха предметов на открытой местности и поиск запаха предметов на стене. Собаки соревновались на двух дорожках, на каждой из которых было не менее 50 предметов. Всего в соревновании приняли участие 30 команд из Департамента полиции и погранохраны, Центра разминирования Спасательного департамента, Налогово-таможенного департамента и тюремной службы, а также две пары участников из военной полиции Латвии.

„Такие соревнования важны как для владельцев собак, так и для самих собак. Владельцы могут обмениться опытом, находить новые контакты и сравнить уровень подготовки других собак. Собаки во время таких соревнований могут качественно проводить время со своим хозяином и тренироваться“, - сказала главный организатор соревнований Урве Лагеда. Она также добавила, что в этом году определить победителя было крайне сложно, и для этого пришлось создать дополнительные уровни сложности.

Главным победителем соревнований между служебными собаками в 2023 году стал Timo (хозяин Александр, Центр разминирования Спасательного департамента).